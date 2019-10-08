Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии из социального приюта для детей и подростков сделают консультационный центр Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители Архангельского района, а также близлежащих к нему районов обеспокоены возможным закрытием социального приюта в селе Архангельское для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Социальный приют в Архангельском районе республики оказывает государственную услугу «Социальное обслуживание детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных условиях».

Отделение занимается предоставлением временного приюта, социальной реабилитацией и дальнейшим жизнеустройством детей и подростков. Как рассказал агентству «Башинформ» источник, приют могут преобразовать в консультационный центр психологической помощи.

«Я однажды столкнулась с этим приютом. Мы ходили туда навещать ребенка, которого забрали из «семьи». Шла я туда, ожидая увидеть сирот, а увидела в итоге счастливых детей — ухоженных, обласканных, беззаботных. Детей там совсем немного и почти на каждого приходится по сотруднику. Те условия, из которых их забирают, нельзя назвать семьей. В тот момент мне показалось, что за организациями такого формата — будущее. Дети получают внимание, любовь и заботу в должном количестве, они преображаются. Сейчас этот приют, возможно, закроют. Жители районов против такого решения, они проводили голосование среди населения, где из 421 человека 372 обозначили позицию в необходимости приюта. Надо, конечно, понимать, о каких семьях идет речь. Семьи в данном случае неблагополучные социально, материально, психологически. Самое лучшее решение — забрать детей из этих семей, пусть даже на время реабилитации родителей, их становления в социальном плане. Это, собственно, и делалось», — поделилась с агентством «Башинформ» жительница села Архангельское.

«Помещение ребенка в приют — это результат отсутствия своевременной помощи семье. Основная же задача министерства — направить усилия службы семьи на профилактику и коррекционную работу с семьей на этапе зарождения кризиса и на сохранение ребенка в кровной семье. Выстраивание эффективной работы с семьей позволяет нам снижать количество детей, помещаемых в приюты. Эта тенденция наблюдается и в социальном приюте для детей и подростков в Архангельском районе. С 1 января 2020 года на базе детских социальных приютов планируется развивать технологию работы с семьей, детьми в нестационарных условиях. Речь идет, прежде всего, об организации групп дневного пребывания детей, семейных клубов, оказании психологической и иной помощи детям и родителям. Все сотрудники приютов будут задействованы в организации нового направления работы. 29 августа руководитель Межрайонного центра «Семья» провела совещание с сотрудниками приюта, которые поддержали новую форму работы как более востребованную и эффективную на сегодняшний день», — отметили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты.