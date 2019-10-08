Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.82 ↓

EUR 71.14 ↑

8 октября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирский государственный университет успешно прошел государственную аккредитацию

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Башкирский государственный университет успешно прошел государственную аккредитацию Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирский государственный университет успешно прошел государственную аккредитацию образовательной деятельности.

Приказом Рособрнадзора № 1405 от 04.10.2019 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», включая все филиалы, признан прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности по всем заявленным программам в отношении уровней профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки сроком на 6 лет.

Ректорат университета поздравляет профессорско-преподавательский состав, сотрудников и обучающихся университета с заслуженным успехом, являющимся закономерным следствием длительной профессиональной работы по подготовке вуза к прохождению государственной аккредитации!

Желаем успехов в образовательной, научно-методической, международной, научной деятельности, открытия новых современных образовательных программ, направлений и профилей подготовки!

Всем студентам в университете желают успешной сдачи экзаменационной сессии, упорства в исполнении поставленных задач! С содержанием приказа Рособрнадзора можно ознакомиться по ссылке.

Теги: БашГУ, образование
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
«С кровью и погромом»: в Башкирии в травмпункте несколько человек избили двоих мужчин
В Стерлитамаке в ночь с 5 на 6 октября в местный травмпункт ворвались несколько человек и набросились с кулаками на двоих мужчин. Как сообщает паблик «О
«Открытие Брокер» платит начинающим инвесторам кэшбек в размере до 30%
Инвестиционная компания «Открытие Брокер» приглашает уфимцев принять участие в фестивале «ИнвестФест 2019» — масштабном событии для всех неравнодушн
В Уфе устанавливается личность сбитой на дороге женщины
В Уфе 5 октября 53-летний водитель за рулем автомобиля «Ниссан X-TRAIL» ехал по улице Перспективной. Напротив остановки «Сад №5» он сбил женщину, котора
В Башкирии увеличены зарплаты госслужащих и работников государственных учреждений
Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указы о повышении оплаты труда работников государственных учреждений республики и госслужащих. Соответствующи
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть