Башкирский государственный университет успешно прошел государственную аккредитациюпартнерский материал
Башкирский государственный университет успешно прошел государственную аккредитацию Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
Башкирский государственный университет успешно прошел государственную аккредитацию образовательной деятельности.
Приказом Рособрнадзора № 1405 от 04.10.2019 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», включая все филиалы, признан прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности по всем заявленным программам в отношении уровней профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки сроком на 6 лет.
Ректорат университета поздравляет профессорско-преподавательский состав, сотрудников и обучающихся университета с заслуженным успехом, являющимся закономерным следствием длительной профессиональной работы по подготовке вуза к прохождению государственной аккредитации!
Желаем успехов в образовательной, научно-методической, международной, научной деятельности, открытия новых современных образовательных программ, направлений и профилей подготовки!
Всем студентам в университете желают успешной сдачи экзаменационной сессии, упорства в исполнении поставленных задач! С содержанием приказа Рособрнадзора можно ознакомиться по ссылке.