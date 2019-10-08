Фото: ИА «Башинформ» Башкирский государственный университет успешно прошел государственную аккредитацию Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирский государственный университет успешно прошел государственную аккредитацию образовательной деятельности.

Приказом Рособрнадзора № 1405 от 04.10.2019 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», включая все филиалы, признан прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности по всем заявленным программам в отношении уровней профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки сроком на 6 лет.

Ректорат университета поздравляет профессорско-преподавательский состав, сотрудников и обучающихся университета с заслуженным успехом, являющимся закономерным следствием длительной профессиональной работы по подготовке вуза к прохождению государственной аккредитации!

Желаем успехов в образовательной, научно-методической, международной, научной деятельности, открытия новых современных образовательных программ, направлений и профилей подготовки!

Всем студентам в университете желают успешной сдачи экзаменационной сессии, упорства в исполнении поставленных задач! С содержанием приказа Рособрнадзора можно ознакомиться по ссылке.