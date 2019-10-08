Фото: Ксения Калинина В Башкирии пациент обвинил врача больницы в рукоприкладстве Фото: Ксения Калинина

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В городской больнице Ишимбая произошел неоднозначный инцидент. Пациент снял на видео, которое разлетелось в соцсетях, конфликт с сотрудниками медучреждения. По словам автора записи, он пришел на перевязку, но его не только не приняли, а еще врач ударил в глаз и шею. Все произошло на глазах нескольких медработников, а также жены и матери пациента.

На видео мужчина в медицинской одежде говорит, что его спровоцировали.

Нуждающийся в медпомощи вызвал в больницу сотрудников полиции.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД Башкирии, от участников конфликта поступили встречные заявления. Проводится проверка.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии заявили, что видели данную видеозапись. По данному факту также проводится внутренняя проверка.