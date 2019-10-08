Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.82 ↓

EUR 71.14 ↑

8 октября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии пациент обвинил врача больницы в рукоприкладстве

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии пациент обвинил врача больницы в рукоприкладстве Фото: Ксения Калинина

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В городской больнице Ишимбая произошел неоднозначный инцидент. Пациент снял на видео, которое разлетелось в соцсетях, конфликт с сотрудниками медучреждения. По словам автора записи, он пришел на перевязку, но его не только не приняли, а еще врач ударил в глаз и шею. Все произошло на глазах нескольких медработников, а также жены и матери пациента.

На видео мужчина в медицинской одежде говорит, что его спровоцировали.

Нуждающийся в медпомощи вызвал в больницу сотрудников полиции.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД Башкирии, от участников конфликта поступили встречные заявления. Проводится проверка.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии заявили, что видели данную видеозапись. По данному факту также проводится внутренняя проверка.

Теги: ЧП, медицина
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
«С кровью и погромом»: в Башкирии в травмпункте несколько человек избили двоих мужчин
В Стерлитамаке в ночь с 5 на 6 октября в местный травмпункт ворвались несколько человек и набросились с кулаками на двоих мужчин. Как сообщает паблик «О
«Открытие Брокер» платит начинающим инвесторам кэшбек в размере до 30%
Инвестиционная компания «Открытие Брокер» приглашает уфимцев принять участие в фестивале «ИнвестФест 2019» — масштабном событии для всех неравнодушн
В Уфе устанавливается личность сбитой на дороге женщины
В Уфе 5 октября 53-летний водитель за рулем автомобиля «Ниссан X-TRAIL» ехал по улице Перспективной. Напротив остановки «Сад №5» он сбил женщину, котора
В Башкирии увеличены зарплаты госслужащих и работников государственных учреждений
Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указы о повышении оплаты труда работников государственных учреждений республики и госслужащих. Соответствующи
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть