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В Уфе побит температурный рекорд 16-летней давности

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе побит температурный рекорд 16-летней давности Фото: Ксения Калинина

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

На метеостанции Уфа-Дёма днем 7 октября был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. По информации Башгидрометцентра, температура воздуха повысилась до +22,1 градуса. Предыдущий абсолютный максимум этого дня принадлежал 2003 году. Тогда столбики термометров показали +21,2.

На метеорологическом посту Уфа-ГМЦ, расположенном на улице Рихарда Зорге, 25/2, накануне днем температура воздуха повышалась до +22. По Башкирии максимальные значения температуры воздуха достигали +20,+23, в горных районах — до +18.

Теги: погода
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