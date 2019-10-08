Фото: Ксения Калинина В Уфе побит температурный рекорд 16-летней давности Фото: Ксения Калинина

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

На метеостанции Уфа-Дёма днем 7 октября был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. По информации Башгидрометцентра, температура воздуха повысилась до +22,1 градуса. Предыдущий абсолютный максимум этого дня принадлежал 2003 году. Тогда столбики термометров показали +21,2.

На метеорологическом посту Уфа-ГМЦ, расположенном на улице Рихарда Зорге, 25/2, накануне днем температура воздуха повышалась до +22. По Башкирии максимальные значения температуры воздуха достигали +20,+23, в горных районах — до +18.