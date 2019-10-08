Сервисы от «Ростелекома» помогут оцифровать любой бизнес

















УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ», Ольга Маловица/.

В Уфе прошла масштабная презентация новых цифровых сервисов для бизнеса от компании «Ростелеком». Спектр применения сервисов широкий: от ритейла до строительной отрасли и агропредприятий. Все сервисы, представленные в Башкирии, уже апробированы в других регионах. «Ростелеком» ведет переговоры с предприятиями республики по внедрению новейших технологий, уже доказавших свою эффективность.

«Цель внедрения цифровых сервисов является автоматизация бизнес-процессов, существующих ресурсов. У вас появляется цифровой помощник, которому можно отдать часть задач, а высвободившиеся ресурсы направить на какие-то другие задачи, развитие бизнеса, – рассказал генеральный директор «Башинформсвязи» Сергей Алферов . – Сервисы могут использоваться как в государственных, так и в коммерческих структурах. К примеру, видеонаблюдение с функцией видеоаналитики в многофункциональном позволяет работать в режиме контроля очереди, распределять трафик наиболее оптимально, чтобы минимизировать задержки получения документов. Для коммерческих структур – это возможность получать аналитику без привлечения дополнительных ресурсов».

Цифровые технологии, представленные на конференции, можно разделить на несколько больших групп: видеоналитика, экраны, электронные ценники и сервисы контроля качества – аудиобейджи и мультифункциональные сенсорные устройства. Последние как раз самые необычные: аудиобейджи записывают разговоры сотрудников с клиентами, могут заменить «тайного покупателя» и автоматизировать книгу жалоб и предложений. После анализа полученных данных руководство предприятия может контролировать качество обслуживания клиентов и при необходимости корректировать скрипты продаж для сотрудников.

Сервис «Видеоаналитика» объединяет видеонаблюдение и аналитические программные модули. Интеллектуальный сервис распознает и отслеживает различные объекты, отслеживает трафик и маршруты посетителей, длину очередей, горячие точки в торговом зале.

«Экраны» позволяют централизованно управлять мультимедийным контентом на рекламно-информационных поверхностях. Платформа способна программировать сценарии трансляций, таргетировать рекламу в зависимости от пола и возраста посетителей. Так, если в торговом зале будет находиться больше женщин, система выведет на экраны товары, которые статистически чаще покупают женская аудитория. Если в магазине/кафе окажется больше мужчин, система покажет на экранах «маскулинные» товары. По оценкам экспертов, внедрение таких экранов дает плюс 7% конверсии продаж на продвигаемые товары и плюс 4% к выручке.

Востребованный сервис у торговых сетей – электронные ценники. Главная задача системы – автоматизация процесса изменения цен на товары. Цифровое решение поможет ретейлерам снизить трудозатраты персонала и операционные расходы на перемещение товаров и обновление сведений об их стоимости. Проще говоря, не нужно вручную менять ценники. Особенно электронные ценники актуальны в сезон распродаж и при использовании скидок в так называемые «счастливые часы». Электронные ценники помогают повысить лояльность покупателей, гарантируя соответствие цен на кассе и полке.

«Электронные ценники дают очень интересные показатели: плюс 7% к обороту, а в ритейле оборот – один из самых главных показателей, а также плюс 4% к прибыли. Учитывая маржинальность, каждый процент прибыли – это огромная победа для компании, – комментирует важность внедрения цифрового сервиса директор проектов департамента регионального развития «Ростелекома» Кирилл Туманов . – Есть еще один неизмеримый показатель, но крайне важный. Каждый сталкивался с тем, что цена товара на кассе может отличаться от ценника на полке. Для компании это всегда законодательные риски и снижение доверия клиента, а это самый главный актив любого бизнеса».

Все представленные услуги «Ростелеком» оказывает по сервисной модели, предоставляя готовые it-решения с учетом особенностей бизнеса клиента. Предприниматели экономят на закупке и обслуживании оборудования и получают легкое управление услугами через мобильное приложение из любой точки мира, где есть интернет. Архив данных с используемых устройств хранится в облаке провайдера и круглосуточно доступен клиенту.

Участникам конференции продемонстрировали цифровые решения от партнеров «Ростелекома» – Samsung Electronics и «Ростелеком-Solar». В интерактивной зоне компании Samsung Electronics можно было протестировать систему виртуальной реальности, мобильные платформы и ПО для офиса, торговых предприятий, госучреждений, а также высокотехнологичные гаджеты для корпоративных клиентов. «Ростелеком-Solar» представил технологии защиты данных и разработки, которые предотвращают утечки информации и выявляют мошенничество.