Башкирия в федеральных СМИ: В ответ за Юмашеву не выпускать Шварценеггера; судья ошибся

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Стал известен рейтинг влияния глав субъектов России в сентябре 2019 года. Позиции главы Башкирии в группе «очень сильное влияние» усиливаются.

ИА REGNUM представило рейтинг влияния глав субъектов страны в сентябре текущего года. Согласно аналитическому докладу Агентства политических и экономических коммуникаций, «на позиции фигурантов рейтинга в сентябре 2019 года наибольшее влияние оказали итоги единого дня голосования, проведение крупных международных форумов, реализация инфраструктурных проектов, вопросы бюджетного планирования, а также публичные скандалы, затрагивающие социальную проблематику». В частности, сообщается, что усиливаются позиции избранных губернаторов, возглавивших крупные или наиболее экономически значимые регионы: главы Башкирии Радия Хабирова (в группе «очень сильное влияние» перемещается с 16-го на 13-е место), главы Челябинской области Алексея Текслера (с 28-го на 23-е место).

Шварценеггер как ответ за Юмашеву. «Новые Известия» узнали, что «Коммунисты России», в ответ на задержание депутата Госдумы от Башкирии Инги Юмашевой в США, требуют не выпускать Арнольда Шварценеггера из России. «Призываю наши правоохранительные органы блокировать ультраправого политика в аэропорту одной из столиц в качестве ответной меры против задержания Юмашевой и допросить его с пристрастием, например, по поводу инициативы Шварценеггера декриминализировать хранение марихуаны. Таким образом, Шварценеггер по существу пытался облегчить распространение наркотических средств, что прямо противоречит российскому законодательству», — приводит издание слова исполнительного секретаря ЦК партии Сергея Малинковича. По его словам, партия возмущена допросом в аэропорту Нью-Йорка Юмашевой. «Юмашева с честью выдержала этот прессинг и угрозы, но Россия должна ответить симметрично», — добавил Малинкович. Арнольд Шварценеггер принял участие в Synergy Global Forum, который проходил 4-5 октября в Петербурге. На форуме он заявил, что русские женщины — самые красивые в мире, пишут «НИ».

Тем временем, ТАСС выяснил, что депутат Инга Юмашева, ранее подвергнутая ФБР неправомерному допросу, уже вылетела из Нью-Йорка в Москву. Как сообщил корреспондент агентства из аэропорта имени Джона Кеннеди, Юмашева прилетит в Шереметьево в 11:05 мск 8 октября. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действия сотрудников ФБР в отношении Юмашевой беспределом и не исключил, что после общения с Юмашевой ее коллеги поднимут эту тему на Совете Госдумы. Юмашева представляет в Госдуме Башкирию и входит в состав комитета по международным делам, напомнили в ТАСС.

Редкий «зверь» из Кумертау на вооружении. На учениях морской пехоты Тихоокеанского флота замечены транспортно-боевые вертолеты Ка-29, информирует «Российская газета» и отмечает, что эти винтокрылые машины, серийное производство которых было налажено в 1987 году в городе Кумертау Башкирии, считаются достаточно редкими — их было выпущено менее 60 штук. Как отмечается, «Двадцать девятые» предназначались для базирования на больших десантных кораблях. Вертолеты способны перебрасывать в транспортной кабине до 16 полностью экипированных военнослужащих или 2 000 кг груза. Сейчас кумертауские вертолеты Ка-29 находятся на вооружении Тихоокеанского, Северного и Балтийского флотов, добавили в «РГ».

Какие детские лагеря будут закрывать, узнала «Парламентская газета». С 2020 года компании и индивидуальные предприниматели, которые организуют детский отдых, не смогут продолжать работу, если не войдут в специальный реестр лагерей. Если они нарушат такое правило, их ждут штрафы до миллиона рублей. Такие законы Совету Федерации порекомендовали одобрить на заседании Комитета по науке, образованию и культуре, пишет газета. Как отметила председатель комитета, сенатор от Башкирии Лилия Гумерова, «раньше такие списки составляли в регионах, но делали это кто во что горазд. Теперь же благодаря единым правилам нахождение организации в реестре станет гарантией её безопасности». Инициатива вводит универсальные правила формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, по которым организации смогут войти в реестр. «В целом законы направлены на права детей на безопасный и качественный отдых», — отметила Гумерова.

Также в этом комитете Совфеда одобрили законопроект, согласно которому с фасадов всех памятников архитектуры должны будут снять внешние кондиционеры. Председатель комитета Лилия Гумерова отметила, что это «важный закон, так как здания, относящиеся к объектам культурного наследия, часто «украшают» кондиционерами, проводами и так далее, а это недопустимо», цитирует издание.

Первые по «ходокам». Портал «ТурСтат» составил рейтинг регионов России во Всероссийский день ходьбы 5 и 6 октября. По данным «Известий», первую десятку регионов в «день ходьбы» по числу участников возглавил Башкортостан — 55 тысяч участников. Далее идут Ставропольский край (17 тыс.), Калужская область (7 тыс.), Красноярский край (4 тыс.), Иркутская (2,6 тыс.), Псковская (2,5 тыс.), Волгоградская (2,5 тыс.), Ульяновская (2,5 тыс.), Астраханская (1,7 тыс.) и Воронежская (1,5 тыс.) области. Всероссийский день ходьбы отмечается по инициативе ОКР в рамках программы «Олимпийская страна», ежегодно в нем принимает участие 250 тысяч человек в 50 регионах страны. В издании пояснили, что рейтинг составлен по результатам анализа данных регионов о количестве участников «Дня ходьбы» в 2018 году.

Об избиении полицейскими пациентов травмпункта. INTERFAX.RU сообщает, что в МВД Башкирии начали служебную проверку информации о том, что сотрудники полиции избили пациентов травмпункта в Стерлитамаке. Как рассказал источник агентства, «сотрудник полиции пытался разнять дерущихся рядом с рестораном. Затем они уехали в травмункт и продолжили драку, но полицейский за ними в травмпункт не поехал». По утверждению очевидца события, «в травмпункт вошли семь или восемь человек, среди которых были полицейские, которые начали бить двух мужчин, избитых ими же перед этим в ночном клубе "Большой"». В сообщении говорится, что «избиение не остановило прибытие группы быстрого реагирования, которую вызвали медики».

Безбородов ошибся. По данным РИА Новости, арбитр матча 12-го тура РПЛ между «Уфой» и «Ахматом» Владислав Безбородов должен был назначить пенальти в ворота грозненцев в конце игры. Об этом заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. 5 октября «Уфа» дома уступила «Ахмату» со счетом 0:1, напомнили в агентстве. Недовольство судейством Безбородова высказал РИА Новости гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, который назвал работу арбитра «беспределом» и рекомендовал главе ДСИ Егорову ответить «спокойно по двум моментам — это пенальти или нет?». Сообщается, что речь идет о двух эпизодах с падением игроков «Уфы» в штрафной «Ахмата», после которых рефери продолжил игру. «Второй момент на 93-й минуте: Владислав обязан был назначать 11-метровый удар. Он ошибся», — сказал Егоров.