БМК модернизирует производство

Фото: пресс-служба БМК

Фото: пресс-служба БМК

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

В цехе холодного проката ленты Белорецкого металлургического комбината (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») запущены в строй современная градирня и новый замкнутый оборотный цикл водоснабжения для волочильного оборудования. Это позволит снизить водопотребление и водоотведение промышленных стоков.

Градирня вентиляторного типа производительностью более 100 кубических метров в час предназначена для охлаждения технической воды, которая используется в процессе производства проволоки для исключения ее перегрева, а также деталей волочильных машин и волок. Это позволяет производить продукцию с требуемыми качественными характеристиками и продлевает срок службы агрегатов. А благодаря замкнутому циклу водоснабжения снижается водопотребление и в 1,5 раза – объемы сброса промышленных стоков цеха.

Кроме того, новое водоохлаждающее оборудование, произведенное на одном из отечественных машиностроительных заводов, малогабаритно и легко в обслуживании. Весь процесс автоматизирован и позволяет регулировать объем подачи воды в зависимости от количества работающих машин.

Инвестиции составили более 9 млн рублей.

Следующим этапом модернизации этого цеха станет закрытие травильного отделения и установка нового лентошлифовального оборудования для очистки поверхности заготовки для проволоки от окалины механическим способом, взамен традиционного с использованием кислоты.

Техперевооружение цеха проводится в рамках инвестиционного проекта «Внедрение наилучших доступных технологий, направленных на повышение эффективности сталепроволочно-канатного производства БМК», реализуемого при поддержке Фонда развития промышленности РФ. Проект рассчитан до 2023 года. Он предусматривает установку новых современных волочильных станов, закрытие в ряде цехов травильных отделений и реконструкцию действующих очистных сооружений комбината. Его цели: улучшение качества выпускаемой продукции, увеличение рентабельности производства и производительности труда, а также решение экологических задач, стоящих сегодня перед предприятием.