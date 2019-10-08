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В Уфе многодетная мать будет лишена родительских прав в отношении своих пятерых детей

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе многодетная мать будет лишена родительских прав в отношении своих пятерых детей. Ранее 31-летняя уфимка уже была лишена родительских прав на троих детей 2008, 2009 и 2012 годов рождения. Сейчас прокуратура Калининского района Уфы обвинила женщину в ненадлежащем исполнение родительских обязанностей в отношении еще двух малолетних дочерей 2016 и 2018 годов рождения.

По версии органов прокуратуры, детям грозит серьезная опасность. Дознанию удалось выяснить, что в период с января по май этого года нерадивая мать распивала спиртные напитки при дочерях, не покупала им необходимые продукты и средства гигиены. Кроме того, в квартире не было элементарных условий — места для сна ребенка. Из-за отсутствия нормального питания и витаминов дети обвиняемой стали часто болеть, несмотря на это женщина к врачам не обращалась.

«В настоящее время девочки помещены в Дом ребенка, — уточнили информацию в пресс-службе районной прокуратуры. — Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу».

Как сообщало агентство «Башинформ», в Башкирии по инициативе регионального штаба партии «Единая Россия» запущен проект «Моя семья» по профилактике социального сиротства и борьбе с алкоголизмом в семьях.

В рамках проекта будет вестись лечение родителей от зависимости, будет организован комплексный контроль и социальное сопровождение семьи, работа с созависимыми членами семьи и детьми пьющих родителей, что важно как для достижения длительной ремиссии у пьющего, так и в плане профилактики злоупотребления алкоголем и иных психических отклонений у детей в будущем. Лечение будет осуществляться за счет средств программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. Родителей в целях реабилитации будут активно включать в социально активную деятельность.

В этом году в проекте участвует 241 семья, где родители злоупотребляют алкоголем и их дети находятся в социальных приютах. Более 190 родителей пройдут курс лечения и реабилитации. Планируется, что большая часть участников войдет в ремиссию и более 500 детей смогут вернуться в родные семьи.

Теги: лишение родительских прав
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