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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе на день закроют парковку у Конгресс-холла

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе на день закроют парковку у Конгресс-холла Фото: администрация Уфы

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 8 октября с 08.00 до полуночи закроют парковку возле Конгресс-холла «Торатау» — во вторник в нем будет проводиться I Международная научно-практическая конференция группы компаний АО «Башнефтегеофизика». Администрация Уфы обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и просит заранее планировать маршруты и места парковок, предупредили в мэрии.

Теги: парковка, Конгресс-холл
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