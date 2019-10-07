В Уфе на день закроют парковку у Конгресс-холла
В Уфе на день закроют парковку у Конгресс-холла Фото: администрация Уфы
УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе 8 октября с 08.00 до полуночи закроют парковку возле Конгресс-холла «Торатау» — во вторник в нем будет проводиться I Международная научно-практическая конференция группы компаний АО «Башнефтегеофизика». Администрация Уфы обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и просит заранее планировать маршруты и места парковок, предупредили в мэрии.