Исполнилось 15 лет с момента запуска Юмагузинской ГЭС

Фото: Пресс-служба ООО «БГК»











Фото: Пресс-служба ООО «БГК»

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Первый гидроагрегат Юмагузинской ГЭС был введён в эксплуатацию 7 октября 2004 года. Тогда она стала первым объектом гидроэнергетики, построенным в современной России «с нуля».

Гидроэлектростанция расположена на реке Белой у деревни Верхнебиккузино Кугарчинского района Республики Башкортостан. Она стала неотъемлемой частью неповторимого по своей красоте ландшафта, созданного при строительстве Юмагузинского водохранилища. Силу воды в электроэнергию преобразовывают три гидроагрегата, общая мощность которых составляет 45 мегаватт. Станция входит в состав ООО «Башкирская генерирующая компания».

«За годы эксплуатации ГЭС показала высокую эффективность. И сегодня она остаётся одной из самых современных станций в своём классе. Со дня пуска три гидроагрегата суммарно выработали почти 1 млрд 800 млн. киловатт-час электроэнергии. Это примерно равно годовому энергопотреблению 1 миллиона семей из трёх человек, проживающих в двухкомнатной квартире», — рассказал начальник Юмагузинской ГЭС Сергей Маликов.

Юмагузинская ГЭС представляет собой приплотинную гидроэлектростанцию при одноимённом водохранилище. Гидроузел помогает срезать пик весеннего половодья, во время которого происходит заполнение водохранилища. В межень водохранилище поддерживает нормальный уровень реки Белой, постепенно сбрасывая воду, накопленную в водохранилище. Так обеспечивается экологическая стабильность и работоспособность водозаборов городов и промышленных предприятий, расположенных ниже по течению. При этом наличие приплотинной ГЭС позволяет использовать потенциальную энергию воды для получения экологически чистой электроэнергии без сжигания топлива. Это наряду с основной функцией гидроузла даёт дополнительный положительный эффект. Выдача электроэнергии в единую сеть производится с открытого распределительного устройства напряжением 110 киловатт.

ГЭС оснащена уникальным отечественным оборудованием с высокой степенью автоматизации. Его надёжную и эффективную работу обеспечивает небольшой коллектив квалифицированных сотрудников.