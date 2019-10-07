Фото: Олег Яровиков Глава Башкирии: Сообщения о нехватке лекарств должны рассматриваться как ЧП Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии сообщения о нехватке лекарственных препаратов должны быть на контроле. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сказал глава республики Радий Хабиров.

«Мы существенно увеличили денежные средства на покупку лекарств. Также мы понимаем, что количество льготников растёт. Поэтому этот вопрос нужно постоянно мониторить, это чувствительная болезненная тема. Мы деньги выделяем, но важно, чтобы медучреждения доводили их в полных объемах до наших потребителей. За этим — контроль», — отметил руководитель региона.

По его словам, в рамках национальных проектов идёт беспрецедентное финансирование учреждений здравоохранения республики.

«Очень важно, чтобы контрольные службы смотрели за тем, чтобы лекарств везде хватало. Любой звоночек о том, что где-то не хватает лекарств, должен рассматриваться как ЧП. Чтобы мы забыли то время, когда людей заставляли с собственными простынями, марлями приходить в учреждение здравоохранения. Чтобы у нас все было в достаточном объеме. Такими сигналами надо заниматься», — подчеркнул глава Башкирии.

И.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин доложил, что в республике бесплатное обеспечение лекарствами при оказании амбулаторно-поликлинической помощи производится по трем направлениям: дорогостоящие лекарственные препараты по 12 высокозатратным нозологиям (в 2019 году — 4 728 человек); выдача лекарств гражданам (в текущем году — 74 025 чел.) в рамках государственной социальной помощи (федеральное льготное обеспечение), выдача лекарств людям по категориям заболевания, в том числе больным хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями (461 763 чел.) за счет средств Башкирии (региональное льготное обеспечение).

По словам главы ведомства, в Башкирии увеличится финансирование лекарственного обеспечения. Так, в проекте бюджета республики на 2020 год на эти цели запланировано более 2,8 миллиарда рублей — рост составит около миллиарда рублей.