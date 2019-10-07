Фото: стоп-кадр видео НТВ «Дочери не мои»: Житель Башкирии усомнился в отцовстве и пришел за правдой на НТВ Фото: стоп-кадр видео НТВ

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Житель Стерлитамака Денис принял участие в программе «ДНК» на телеканале НТВ, в которой выяснял, является ли он отцом четырех девочек пяти, девяти, 10 и 12 лет. Вместе с мужчиной на передачу приехала и его сестра из Чикаго Каролина. Женщина также была уверена в том, что девочки ей не родные племянницы.

Участники программы ссылались на сроки зачатия детей, якобы они приходились на те дни, когда мужчины не было рядом с женой: то он был на вахте, то в больнице. Сомнения у них были всегда. К тому же выяснилось, что у отца перед девочками появился большой долг по алиментам. Его сестра сообщила, что сумма составляет около 200 тысяч рублей. Мужчина не хочет платить деньги, так как не считает себя отцом детей.

«Мой брат в тяжелой жизненной ситуации: жилья у него нет, живет на съемной квартире. 75% у него высчитывают с зарплаты на алименты. На жизнь у него остается три-четыре тысячи рублей. Работает в данный момент аккумуляторщиком, зарплата составляет около 40 тысяч рублей», — сообщила сестра героя программы.

По ее словам, брат до сих пор не оспорил отцовство, потому что процедура ДНК стоит немалых денег, которых у него нет.

«Я уверен в том, что дети не мои. Это и визуально видно — дети не похожи на меня. По срокам не совпадает: один раз я лежал в больнице, в другие разы меня по три-четыре месяца не было дома – работал на вахте. Супруга Кристина была предоставлена самой себе — детей было с кем оставить», — рассказал мужчина и добавил, что его жена рожала детей, чтобы не работать, а жить за его счет.

По словам Дениса, сильных отцовских чувств он к девочкам не испытывает.

«Он не хочет платить алименты. Он всех детей забирал из роддома, сам получал свидетельства о рождении. Живем на детское пособие в восемь тысяч рублей», — сообщила Кристина и добавила, что уверена в том, что отцом ее девочек является ее муж.

Генетический тест прошли все девочки и Денис. Экспертиза показала, что все они являются его детьми на 99,9%. Тем не менее даже тест ДНК не убедил мужчину в том, что он отец девочек. Извиняться перед супругой и девочками он не стал. Денис в конце программы заявил, что теперь будет лишать жену родительских прав. Он обвинил ее в том, что женщина тратит деньги на себя, а не на детей, а также в жестокости к девочкам. Однако герой передачи сказал, что будет платить алименты.