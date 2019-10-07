Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии специалисты напоминают об осенней вакцинации против клещевого энцефалита Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Роспотребнадзор напоминает жителям Башкирии о необходимости пройти осеннюю вакцинацию против клещевого энцефалита. Октябрь — время для первой прививки.

Предпочтительнее начинать вакцинацию осенью, чтобы вторую прививку сделать весной — в марте-апреле, отмечают специалисты. Интервал между первой и второй прививками должен составлять пять-семь месяцев. После этих двух прививок, к сезону активности клещей, человек становится защищен от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Ревакцинация проводится через год, в последующем — каждые три года.

Ежегодно в Башкортостане против КВЭ прививается более 30 тысяч человек, сообщает Управление Роспотребнадзора по республике. Вакцинируются в обязательном порядке контингент, постоянно работающий в природных очагах (геологи, топографы, лесники), а также население, проживающее в природных очагах инфекции и посещающее в весенне-летний период эндемичные территории.

В этом году наблюдается снижение инфицированности клещей из природы вирусом клещевого энцефалита по сравнению с предыдущим годом и увеличение инфицированности боррелиями, констатируют в ведомстве.