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В Башкирии задержали браконьеров, которые охотились на территории заказника «Елановский»

ОБЩЕСТВО
Фото: Минэкологии РБ

В Башкирии задержали браконьеров, которые охотились на территории заказника «Елановский» Фото: Минэкологии РБ

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии задержали двух браконьеров, которые охотились на территории природного зоологического заказника «Елановский» в Дюртюлинском районе. Жертвой браконьеров стал лось.

Нарушители на автомобиле «Нива» для охоты использовали двух собак с GPS-трекерами. Позже было установлено, что это жители Краснокамского и Дюртюлинского районов. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщили в Министерстве природопользования и экологии региона.

Учитывая, что отстрел лося произошел на территории заказника, браконьерам придется деньгами компенсировать ущерб, нанесенный природе. Сумма штрафа — более 400 тысяч рублей.

﻿«На территории заказника запрещено движение любых видов механических транспортных средств, — пояснил заместитель начальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Глеб Егоров. — Кроме того, запрещены все виды охоты на зверей и птиц, за исключением отстрела или отлова в целях регулирования численности и научных целях на основании специальных разрешений, выдаваемых в установленном порядке».

Теги: охота, браконьеры
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