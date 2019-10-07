Фото: Ксения Калинина В мэрии Уфы сообщили об ограничении движения на нескольких улицах в центре города Фото: Ксения Калинина

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики Башкортостан, будет ограничено движение транспорта. По данным пресс-службы мэрии города, с 09.00 часов 9 октября до 00.00 часов 12 октября будет закрыта парковка транспорта перед Конгресс-холлом «Торатау».

Кроме того, с 08.00 часов 11 октября до 00.00 часов 12 октября перекроют проезжую часть по улице Заки Валиди — на участке от улицы Мажита Гафури до улицы Аксакова и по улице Мажита Гафури — на участке от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина.

Временно изменится и схема движения общественного транспорта. В администрации города посоветовали водителям заранее планировать маршрут.