Башкирия в федеральных СМИ: Что дарят Путину; как ФБР допрашивало Ингу Юмашеву

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Где Владимир Путин отмечает свое 67-летие, какие подарки он любит получать и что ему преподнес экс-президент Башкирии.

С родными на природе отметит сегодня свой 67-й день рождения Президент России Владимир Путин. Об этом ТАСС рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он добавил, что президент накануне дня рождения побывал в сибирской тайге, где «наслаждался природой, осенней тайгой». Сообщается, что ранее Путин сказал журналистам, поинтересовавшимся, какие подарки он любит получать: «Даже не всегда смотрю, что там (в упаковке), и часто передаю их в различные хранилища». Но о некоторых из них, подаренных публично, все-таки становится известно. «Таким презентом в свое время стали собака Кони (подаренная Сергеем Шойгу), гнедой жеребец (от экс-главы Башкирии Муртазы Рахимова), карликовая лошадка Владик (от первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева)», — рассказали в ТАСС. Отмечается, что день рождения Путина не обходят стороной и простые граждане разных стран мира. Так, в 2017 году 7 октября сразу в нескольких районах Парижа появились художественные граффити, общим сюжетом которых стало поздравление Путину. В этот же день рисунок в стиле стрит-арт появился и в Берлине, напомнили в агентстве.

«Циничная провокация». В выходные практически все федеральные СМИ сообщили о том, что депутата Госдумы от Башкирии Ингу Юмашеву допрашивали сотрудники ФБР. «Москва глубоко возмущена и заявляет решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Госдумы Инги Юмашевой, говорится в комментарии МИД России», — пишут «Ведомости». По мнению ведомства, это очередная враждебная акция, нацеленная на ухудшение российско-американских отношений. «Ранее сообщалось, что депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прилетевшую в США на форум «Диалог Форт-Росс», в аэропорту допросил сотрудник ФБР. Детали и причины допроса не раскрываются», — напомнили в издании.

По словам посла РФ в США, допрос Юмашевой длился около часа, сообщает ТАСС, уточнив, что Юмашева избрана в Госдуму от партии «Единая Россия» и представляет Республику Башкортостан.

«Циничная провокация» — так прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин допрос в аэропорту Нью-Йорка российского депутата Инги Юмашевой. Он отметил: в США есть силы, которые хотят обострения отношений Москвы и Вашингтона, передали на Первом канале. «В аэропорту ее отвели в отдельную комнату, забрали документы. Человек, который представился сотрудником ФБР, час задавал ей «неясные и неприемлемые вопросы», а после предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке», — говорится в сюжете. По мнению посла РФ в США, «допрос Юмашевой — это попытка сорвать форум «Диалог Форт-Росс». «В чем кроется причина задержания Юмашевой, пока неизвестно. Сама депутат отказывается комментировать этот инцидент», — пишет «Комсомольская правда».

«Кто такая Инга Юмашева, которую задержало ФБР», рассказала газета «Аргументы и факты». Сообщается, что Инга Юмашева родилась в Уфе. В 2007-м окончила Уфимский нефтяной университет. С 2004 года вела телепрограмму «Вести-Башкортостан». В 2006-2010 годах — ведущая «Вести-Москва» и корреспондент кремлевского пула. Окончила Дипломатическую Академию при МИД РФ. В сентябре 2016 года избрана депутатом Госдумы. Является членом комитета по международным делам, рассказали в газете.

Помогают подключиться к «цифре». «14 октября Башкирия полностью перейдет на цифровое телевидение, — информирует телеканал «Мир 24». — Те, чьи телевизоры устарели, могут столкнуться с некоторыми трудностями. Сейчас их помогают решить волонтеры». В сюжете говорится, что цифровые приставки устанавливают там, где сигнал стабильный. Однако есть места, где новое телевидение обычные антенны не принимают. Например, такие, как село Малосухоязово. Расположено оно в 20 километрах от ближайшего города, в низине. «Чтобы жители не остались без любимых программ, туда отправляют специалистов по спутниковому телевидению», — рассказали на телеканале, уточнив, что спутниковое оборудование в Башкортостан‎е уже получили около шести тысяч человек. Для льготников – бесплатно. И теперь у тех, кто с антенной смотрел два-три канала, сейчас их — 20.

Россияне все реже используют домашние телефоны, выяснил RT. За десять лет, с 2008 по 2018 год число домашних телефонов у городских жителей страны сократилось с 280,4 до 151,6 устройств на тысячу человек. В сельской местности этот показатель снизился с 119,4 до 78,8 аппаратов, сообщает портал со ссылкой на отчёт Росстата. При этом больше всего домашних телефонов (среди городской местности) на тысячу населения остаётся у жителей Москвы (245,7), Санкт-Петербурга (217,7) и Севастополя (215). А в сельской местности наибольшее число домашних телефонов приходится на Республику Коми (164,9), Башкирию (162,1) и Алтайский край (148,1).

Башкирские школьницы устроили драку на глазах у учителя. Видео того, как в одной из школ башкирского Стерлитамака школьницы подрались в классном помещении, опубликовали «Вести.ру». Сообщается, что «девочки сцепились прямо перед доской – педагог и одноклассники, присутствовавшие при потасовке, не сразу сумели разнять дерущихся». Запись драки опубликована в соцсетях и вызвала возмущение у пользователей.

Башкирию похвалили за строительство, узнала «Лента.ру». Строительный комплекс Башкирии очень силен и является одним из самых передовых в России. Об этом заявил глава Минстроя Владимир Якушев после визита в регион для проверки реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишет издание. По словам Якушева, в республике построено много жилья, но в то же время есть чему поучиться в плане развития городской среды и сферы коммунального хозяйства. «Самое главное, что региональное правительство понимает, что решить задачу по созданию благоприятной среды для наших граждан можно только подходя комплексно», — добавил министр.

«Безбородов, объясни». Как передали на «Матч ТВ», «Уфа» обратилась к главному арбитру матча 12-го тура РПЛ с «Ахматом» Владиславу Безбородову с предложением объяснить некоторые свои решения по ходу встречи. Пресс-служба башкирской команды опубликовала видео с двумя моментами в штрафной площади грозненцев, в которых арбитр имел все основания назначить пенальти в ворота гостей, говорится в сообщении.

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов назвал беспределом судейство Безбородова, продолжает тему «Р-Спорт» и напоминает, что 5 октября «Ахмат» обыграл на выезде «Уфу» со счетом 1:0. «По мнению Газизова, Безбородов должен был назначить пенальти на 40-й и 93-й минутах». «Пусть Александр Егоров (глава департамента судейства и инспектирования РФС) ответит спокойно по двум моментам — это пенальти или нет? Ошибся Безбородов или нет», — сказал Газизов.

«Спорт-Экспресс» пишет, что «Уфа» перезалила нашумевший твит с новым хэштегом. «В Twitter «Уфы» была удалена запись с видео двух спорных моментов домашнего матча 12-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:1). Затем она была опубликована вновь, но уже с другим хэштегом: «Безбородов, объясни». Ранее видео сопровождалось надписью «Егоров, уходи», — пояснили в издании.

Проиграл 20 миллионов. INTERFAX.RU узнал, что большая часть из более чем 20 млн рублей, украденных кассиром Луизой Хайруллиной из банка башкирского Салавата, была проиграна в букмекерских конторах. По сообщению представителя МВД, муж Хайруллиной был игроманом. Сейчас муж и жена дают признательные показания, добавили в агентстве.