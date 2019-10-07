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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Роскосмос» объявляет набор космонавтов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

«Роскосмос» объявляет набор космонавтов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

«Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина объявил об отборе в отряд космонавтов. Заявления и документы (копии оригиналов) принимаются до 1 июня 2020 года, сообщает официальный сайт госкорпорации.

В открытом конкурсе может участвовать любой гражданин России, удовлетворяющий требованиям конкурса. Согласно его условиям, предполагается отобрать четырех человек, которые пополнят отряд космонавтов «Роскосмоса». Заявления и документы (копии оригиналов) принимаются в период с 3 июня 2019 года по 1 июня 2020 года. Лучшие специалисты будут работать в целях обеспечения выполнения Федеральной космической программы России.

Конкурсантам предстоит пройти несколько этапов:

— отбор на соответствие требованиям по образованию и профессиональной пригодности предусматривает наличие совокупности знаний, необходимых для успешного прохождения программ профессиональной подготовки космонавтов;

— комплекс медицинских обследований позволит провести следующий этап отбора претендентов;

— успешное прохождение комплекса мероприятий для оценки психологических качеств претендентов — необходимое условие для победы в конкурсе;

— также кандидаты обязаны будут пройти тестирование на соответствие требованиям по физической подготовленности.

С полным перечнем личных и медицинских документов, представляемых претендентами в конкурсную комиссию, а также с нормативными физическими упражнениями можно ознакомиться на сайте﻿ Центра подготовки космонавтов.

Теги: «Роскосмос», космонавтика
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