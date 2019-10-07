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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Константин Толкачев дал оценку факту допроса ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой

ПОЛИТИКА

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев дал оценку действиям американских спецслужб, задержавших в аэропорту Нью-Йорка и допросивших депутата Госдумы от Башкортостана Ингу Юмашеву.

«Случившееся в очередной раз демонстрирует, что, к сожалению, попытки российской стороны построить конструктивный разговор с США не находят взаимности, – прокомментировал Константин Толкачев. – Тот факт, что Инга Юмашева прибыла в Соединенные Штаты для участия в международном форуме «Диалог Форт-Росс», направленном на улучшение российско-американского диалога, как и упорный отказ ФБР давать объяснения своему поступку, наглядно демонстрирует недружественные действия американской стороны».

Константин Толкачев отметил, что Инга Юмашева представляет в Государственной Думе интересы избирателей Башкортостана, входит в состав Башкортостанского отделения «Единой России».

«Как секретарь регионального отделения партии выражаю ей от имени коллег и жителей республики всестороннюю поддержку, – сказал председатель Госсобрания. – После возвращения парламентария мы проведем встречу, обсудим инцидент на площадке регионального отделения «Единой России», определим с коллегами, как реагировать на этот враждебный акт.

Напомним, депутата в течение часа допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. Сотрудник ФБР около часа задавал «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы», а также предлагал Инге Юмашевой пообщаться «в неформальной обстановке», рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Теги: Инга Юмашева
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