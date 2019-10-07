Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.03

EUR 71.35

7 октября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров предложил включить посадку деревьев в программу «Башкирские дворики»

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава республики Радий Хабиров положительно оценил итоги состоявшейся 5 октября акции по посадке крупномеров «Зеленая Башкирия».

Акция была организована в преддверии празднования Дня республики и объединила 138 тысяч человек, посадивших за один день 69 тысяч различных деревьев. Из них 38 тысяч — крупномеры.

«Хорошая акция получилась, большое спасибо городам и районам. Однако сейчас важно организовать правильный, надлежащий уход за деревьями. Работа предстоит непростая: крупномеры очень уязвимы, нужен хороший уход, — отметил Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
Как сообщили на заседании, за один день республика стала богаче на 245 тематических аллей. Суммарная площадь озелененных земельных участков, заранее определенных под посадку деревьев, составила 146 гектаров.

Между тем, как заметил руководитель республики, создание новых аллей и скверов в городах и селах республики – это хорошо, но недостаточно. Важно озеленять дворы, а не только асфальтировать и создавать спортивные площадки.

Два-три посаженных дерева в родном дворе, тот же куст рябины – уже создает «другое настроение» у человека, считает глава республики.

«Давайте сажать деревья и во дворах, чтобы люди видели их, и настроение поднималось, — предложил он. – Озеленение должно стать обязательным элементом реализуемой сейчас республиканской программы «Башкирские дворики».

Теги: Радий Хабиров, озеленение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Эмиль Сайфутдинов - бронзовый призер чемпионата мира по спидвею
Эмиль Сайфутдинов после десятилетнего перерыва завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по спидвею. На заключительном этапе, состоявшемся в Торуни (Пол
В Уфе на 9 месяцев перекроют часть улицы Комсомольской
С 00.00 часов 5 октября до 1 июля 2020 года будет перекрыта для движения транспорта половина проезжей части улицы Комсомольской на участке от улицы Бессо
В Уфе 38-летняя женщина за рулем Тойоты насмерть сбила пятилетнего ребенка
В Уфе 38-летняя женщина насмерть сбила пятилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ. Авария произошла на улице Королева около 18.20
В Уфе загорелся пассажирский автобус, есть пострадавшие
В Уфе на проспекте Октября, в районе остановки «Театр кукол», загорелся пассажирский автобус 51-го маршрута. Об этом агентству «Башинформ» сообщила очеви
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть