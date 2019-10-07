Радий Хабиров предложил включить посадку деревьев в программу «Башкирские дворики»

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава республики Радий Хабиров положительно оценил итоги состоявшейся 5 октября акции по посадке крупномеров «Зеленая Башкирия».

Акция была организована в преддверии празднования Дня республики и объединила 138 тысяч человек, посадивших за один день 69 тысяч различных деревьев. Из них 38 тысяч — крупномеры.

«Хорошая акция получилась, большое спасибо городам и районам. Однако сейчас важно организовать правильный, надлежащий уход за деревьями. Работа предстоит непростая: крупномеры очень уязвимы, нужен хороший уход, — отметил Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Как сообщили на заседании, за один день республика стала богаче на 245 тематических аллей. Суммарная площадь озелененных земельных участков, заранее определенных под посадку деревьев, составила 146 гектаров.

Между тем, как заметил руководитель республики, создание новых аллей и скверов в городах и селах республики – это хорошо, но недостаточно. Важно озеленять дворы, а не только асфальтировать и создавать спортивные площадки.

Два-три посаженных дерева в родном дворе, тот же куст рябины – уже создает «другое настроение» у человека, считает глава республики.

«Давайте сажать деревья и во дворах, чтобы люди видели их, и настроение поднималось, — предложил он. – Озеленение должно стать обязательным элементом реализуемой сейчас республиканской программы «Башкирские дворики».