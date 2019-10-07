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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Главой Баймакского района назначен Фанис Аминев

ПОЛИТИКА

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Фанис Аминев решением депутатов районного совета назначен главой администрации Баймакского района. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве республики сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров, он пожелал главе муниципалитета успехов в работе.

Справка

Фанис Габдрашитович Аминев родился 24 июля 1967 года в Баймаке. В 1984-1985 годах обучался в Баймакском СПТУ, также окончил Магнитогорский горно-металлургический институт. В 1985-1987 годах служил в рядах Советской Армии. В 1993-2006 годах работал мастером котельной, главным инженером, и.о. директора, директором Баймакского предприятия тепловых сетей. С 2006 по 2008 годы был директором МУП «Теплосеть» в Баймаке, с 2008 по 2011 — заместитель директора МУП «Теплосеть», директор ООО «Теплосеть». Также работал главным инженером ООО «Уфаводоканал». 2013-2016 годы – директор ООО «Теплосеть». 2016-2018 — глава администрации Баймака. 30 ноября 2018 года был назначен заместителем главы администрации Баймакского района. С 3 декабря прошлого года Фанис Аминев исполнял обязанности главы администрации Баймакского района.

Теги: назначения
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