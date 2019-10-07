Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ Уфимские подземные переходы не приспособлены для инвалидов - ОНФ Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

По итогам мониторинга состояния подземных переходов активисты Общероссийского народного фронта в Башкортостане направили в администрацию Уфы перечень выявленных проблем. Из шести объектов, которые осмотрели общественники, нареканий не возникло только к одному, расположенному на остановке «Бульвар Славы». Распространенные недостатки уфимских подземных переходов – отлетевшая местами облицовочная плитка и не очень хорошее освещение. Во многих развернута стихийная торговля, что создает столпотворение и неудобство для прохожих. На остановках «Центральный рынок», «Универмаг Уфа», «Аграрный университет» и «Спортивная» действуют целые «рынки под землей». При этом подземные переходы – чистые: обслуживающие организации стараются поддерживать порядок, везде установлены урны.

«Очень большой минус уфимских подземных переходов в том, что они совершенно не приспособлены под потребности людей с ограниченными физическими возможностями. Установлены пандусы с ненормативным уклоном, несоответствующие требованиям поручни, а противоскользящие покрытия не выполняют свою функцию или их вовсе нет. Человек в инвалидной коляске точно не сможет спуститься в наши подземные переходы. Непросто приходится и мамам с колясками. На «Юношеской библиотеке» установлен специальный подъемник для колясочников, но работает он от ключа. Вот только у кого находится этот заветный ключик, выяснить мы не смогли. По итогам мониторинга активисты ОНФ обратились в городскую администрацию с призывом взять на контроль состояние подземных переходов в Уфе, особенно организацию доступной среды», – рассказал член регионального штаба ОНФ Рафаэль Хакимов.