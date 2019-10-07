Фото: ИА «Башинформ» Погода в Башкирии на 7 октября: тепло и без осадков Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В начале новой рабочей недели погода продолжить радовать жителей Башкирии. По информации Башгидрометцентра, сегодня, 7 октября, на территории республики ожидается теплая погода без осадков — днем воздух прогреется до +16,+21 градусов. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, в порывах до 15 м/с.

«Начиная уже с 8 октября, погода в регионе станет более неустойчивой. Увеличится вероятность осадков, температура воздуха понизится, но все равно еще будет превышать норму», — предупреждают синоптики.