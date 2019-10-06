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В Уфе на 9 месяцев перекроют часть улицы Комсомольской

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе на 9 месяцев перекроют часть улицы Комсомольской Фото: Ксения Калинина

УФА, 6 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 00.00 часов 5 октября до 1 июля 2020 года будет перекрыта для движения транспорта половина проезжей части улицы Комсомольской на участке от улицы Бессонова до улицы Города Галле.

Администрация г. Уфы обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.

С текущего года в Уфе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрена реализация капиталоемких объектов, связанных со строительством и реконструкцией дорог. Одним из таких объектов является реконструкция улицы Комсомольской на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума. Как отмечают представители заказчика, проект рассчитан на три года – работы начались в текущем, а завершатся в 2021 году. Протяженность объекта реконструкции составляет 3,84 км.

Теги: ограничение движения
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