Участниками осеннего субботника в Уфе стали более 62 тысячи человек

Фото: администрация Уфы







Фото: администрация Уфы

УФА, 5 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Участниками второго по счету осеннего общегородского субботника в Уфе стали более 62 тысяч человек, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Участники субботника очистили территорию башкирской столицы от мусора, опавших листьев, привели в порядок береговые зоны, парки, скверы, дворы и газоны.

В уборке уфимских дворов и улиц было задействовано сегодня около 800 единиц спецтехники.

Площадь очищенной территории улично-дорожной сети составила 7761,3 тысячи «квадратов», внутриквартальных и придворовых территорий – 2040,9 тысячи квадратных метров, парков и скверов – 627,5 тысячи.

Кроме того, Уфа присоединилась и провела сегодня экологическую акцию «Зеленая Башкирия» по посадке крупномеров на заранее отведенных для этого площадках.

Так, на заранее запланированных аллеях высадили более 2,6 тысячи деревьев, из которых около 1,7 тысячи — крупномеры.