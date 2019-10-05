Радий Хабиров пообещал сделать Уфу городом красивых парков

Фото: Олег Яровиков



















Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В ходе своей рабочей поездки по Уфе глава Башкортостана Радий Хабиров посетил парк «Первомайский», где сейчас полным ходом идет реконструкция.

Реконструкция парка проходит в два этапа. Сейчас строители занимаются расчисткой и углублением пруда, благоустройством территории вокруг – прокладкой пешеходных и велодорожек, озеленением, монтажом освещения.

Рядом с водоемом появятся амфитеатр и концертная площадка.

Радий Хабиров подчеркнул, что во всех городских парках обязательно должен быть пруд или другая водная зона, которая всегда притягивает жителей.

В парке «Первомайский» появится «Аллея влюбленных», маршрут которой проложат от ЗАГСа Калининского района до фотозоны с различными тематическими арт-объектами. Глава региона поручил городским властям предусмотреть пешеходный переход от здания ЗАГСа в сам парк.

На втором этапе создадут спортивно-развлекательные зоны. Они включают в себя детские игровые комплексы, батутные площадки, карусели, хоккейную коробку с раздевалками и трибунами для зрителей, скейт-парк и другие объекты.

Как рассказали строители, местные жители активно интересуются ходом реконструкции парка и являются «главными контролерами».

По словам главы региона, такие парки, как «Первомайский», задают новый стандарт качества для всей республики, и Уфа обязательно станет городом красивых и современных парков.

Реконструкцию парка «Первомайский» планируют полностью закончить уже в следующем году.