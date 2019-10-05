«Зеленая Башкирия»: как это было сегодня



















УФА, 5 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Во всех городах и районах республики 5 октября проходит масштабная акция по посадке деревьев-крупномеров «Зеленая Башкирия».

Подсчитать точное количество посаженных деревьев и число участников акции пока не представляется возможным. «Зеленая Башкирия» продолжается, до конца дня еще есть время, но сообщения с мест уже поступают.

Так, в Бакалинском районе на территории новой школы, открывшейся в начале сентября этого года, посадили голубые ели-крупномеры, колоновидные туи.

В этом же районе Башкирии трехметровые липы и кустарники черноплодной рябины украсили дворовую территорию на площади Ворошилова в Бакалах. Двор был благоустроен в рамках республиканской программы «Башкирские дворики».

Жители Буздякского района сегодня в очередной раз присоединились к республиканской акции «Зеленая Башкирия», стартовавшей весной этого года. Десятки саженцев-крупномеров посажены на Аллее памяти села Буздяк.

Октябрьский также присоединился к масштабной акции «Зеленая Башкирия». В сквере «Геофизик», благоустроенном в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда», студентами-волонтерами были высажены 42 саженца туи.

Кроме того, в парке Победы общества ветеранов-пограничников, моряков и ветеранов ВДВ жители Октябрьского посадили саженцы ели. Помимо посадки деревьев, ветераны всех родов войск провели здесь субботник.

Народная Аллея выпускников в 38 микрорайоне Октябрьского, в закладке которой традиционно участвуют выпускники разных школ и разных годов выпуска, а также их дети-школьники пополнилась сегодня 40 новыми саженцами голубой ели.

Всего сегодня в Октябрьском было посажено около 370 деревьев и кустарников. И это не считая тех, которые жители сажали сегодня в частном порядке, самостоятельно приобретая в питомнике саженцы сирени, рябины и березы.

Жители Иглинского района — участники «Зеленая Башкирия» посадили 1,7 тысячи саженцев березы, ели, сосны, рябины, калины, смородины, вишни и яблони.

Субботники и посадка деревьев и кустарников прошла во всех 19 сельсоветах района. Суммарное количество участников акции в этом районе Башкирии превысило 800 человек.

К примеру, на территории Иглинского сельсовета высажены 78 саженцев сосны, из них 24 — крупномеры.

Посадка деревьев была организована и возле деревни Петро-Федоровка, у площадки, где скоро начнется строительство нового детского сада, а также на территории уже благоустроенных «башкирских двориков».

Между тем, в Баймакском районе — в городе Баймаке и селах района — посажено сегодня около 5 тысяч саженцев сосны, ели, березы и рябины.

Бижбулякский район также присоединился к акции «Зеленая Башкирия».

Как сообщили в местной администрации, жители района активно подключились к республиканской акции. На субботник вышли около 400 человек, которые посадили высокорослые саженцы липы, рябины, березы и сосны.

Как и в большинстве других районов республики, «Зеленая Башкирия» в Бижбулякском районе прошла во всех сельских поселениях.

Как сообщало агентство «Башинформ», глава республики Радий Хабиров стал участником «Зеленой Башкирии» в Уфе. Сегодня вместе с жителями Сипайлово он посадил сосны в этом микрорайоне башкирской столицы. Теперь здесь появилась аллея «Сипайловские сосны».