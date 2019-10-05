Фото: Олег Яровиков Руководитель Башкирии: В Сипайлово должна появиться красивая и современная набережная Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В уфимском микрорайоне Сипайлово должна быть своя красивая, современная и благоустроенная набережная, которая станет точкой притяжения для местных жителей. Об этом в ходе своей рабочей поездки по Уфе заявил глава Башкортостана Радий Хабиров.

На сегодняшний день в Сипайлово проживают более 120 тысяч уфимцев. Учитывая близкое местонахождение таких больших микрорайонов, как Глумилино, набережная реки Уфа охватывает более 250 тысяч жителей башкирской столицы.

Как отметил глава столичной администрации Ульфат Мустафин, часть работ в свое время здесь была проведена. Полностью обустроена дамба протяженностью более трех километров, частично построена автодорога, уложены тротуары. Однако работы были приостановлены.

Радий Хабиров поручил исполняющему обязанности вице-премьера — министра ЖКХ Башкирии Борису Беляеву проработать вопрос сипайловской набережной и рассмотреть его на одном из часов «Городской среды».

Глава региона также осмотрел местный обустроенный пляжный комплекс «Берег Солнца», являющийся одним из любимых мест отдыха горожан.

Уфимский предприниматель, который содержит этот пляж, рассказал, что здесь созданы все условия для комфортного отдыха. Есть кафе, лежаки, шезлонги, дно реки постоянно чистится, дежурят спасатели. Имеется собственная охрана, которая следит за порядком на пляже, пресекает пьянство и даже курение.

При этом предприниматели готовы развивать свой бизнес и дальше, но для этого нужна поддержка со стороны городских властей.

Поэтому Радий Хабиров дал поручение Ульфату Мустафину собрать всех предпринимателей, которые работают на набережной, выслушать их проблемы и помочь в решении накопившихся вопросов.