Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.03 ↓

EUR 71.35 ↓

5 октября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе проходит второй осенний субботник

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе проходит второй осенний субботник Фото: администрация Уфы

УФА, 5 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице сегодня проходит второй осенний общегородской субботник

Как сообщили в пресс-службе уфимской администрации, с самого утра на уборку территорий вышли работники жилищно-коммунальных служб города, предприятий и организаций, а также активные горожане, студенты, школьники, трудящаяся молодежь.

В течение дня участники субботника очистят территорию Уфу от мусора, опавших листьев, приведут в порядок береговые зоны, парки, скверы, дороги, дворы, газоны.

Второй по счету осенний субботник проводится в рамках месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению, стартовавшего 10 сентября.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», в дни проведения субботников мусор, ветки и другие отходы полигон ТКО принимает бесплатно.

Кроме того, Уфа присоединилась и проводит сегодня экологическую акцию «Зеленая Башкирия» по озеленению общественных пространств, дворов, территорий школ, детских садов, предприятий и организаций. Сегодня на заранее определенных площадках в столице республике посадят деревья-крупномеры.

Акция проводится в преддверии празднования Дня республики, ежегодно отмечаемого 11 октября.

Теги: субботник
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
7 человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Башкирии
Семь человек пострадали в столкновении двух автомобилей в Башкирии. Авария произошла сегодня днем на дороге Туймазы - Октябрьский возле заправки ООО «
В Башкирии в торговом центре три женщины упали с высоты второго этажа
В Башкирии Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, который попытались скрыть. По данным ведомства, тяжёлую травму получил работодат
Легальность лекарственных средств жители могут проверить с помощью приложения
Жители республики теперь могут самостоятельно проверить легальность лекарственных средств перечня семи высокозатратных нозологий, находящихся в гражданс
Заместителем министра культуры Башкортостана стал Ринат Халиков
Сегодня и.о. министра культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова представляет коллективу ведомства нового заместителя, который будет курировать вопр
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть