Фото: администрация Уфы В Уфе проходит второй осенний субботник Фото: администрация Уфы

УФА, 5 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице сегодня проходит второй осенний общегородской субботник

Как сообщили в пресс-службе уфимской администрации, с самого утра на уборку территорий вышли работники жилищно-коммунальных служб города, предприятий и организаций, а также активные горожане, студенты, школьники, трудящаяся молодежь.

В течение дня участники субботника очистят территорию Уфу от мусора, опавших листьев, приведут в порядок береговые зоны, парки, скверы, дороги, дворы, газоны.

Второй по счету осенний субботник проводится в рамках месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению, стартовавшего 10 сентября.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», в дни проведения субботников мусор, ветки и другие отходы полигон ТКО принимает бесплатно.

Кроме того, Уфа присоединилась и проводит сегодня экологическую акцию «Зеленая Башкирия» по озеленению общественных пространств, дворов, территорий школ, детских садов, предприятий и организаций. Сегодня на заранее определенных площадках в столице республике посадят деревья-крупномеры.

Акция проводится в преддверии празднования Дня республики, ежегодно отмечаемого 11 октября.