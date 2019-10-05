Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров посетил в Уфе полилингвальную школу №44 Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня в День учителя глава Башкортостана Радий Хабиров посетил в Уфе среднюю общеобразовательную школу №44, которая начала свою работу в сентябре после капитальной реконструкции. Она стала одним из первых полилингвальных многопрофильных образовательных учреждений республики.

На сегодняшний день таких школ в республике пока всего лишь две: № 44 в Советском и № 162 в Демском районах Уфы.

В течение ближайших пяти лет в разных городах Башкортостана планируется построить еще 12 полилингвальных школ.

Строителям во время реконструкции 44-й школы пришлось снести несколько корпусов 1937 года постройки и вместо них возвести новые. Общая площадь школы увеличилась до 20 тысяч квадратных метров.

Преподавание здесь проходит на нескольких языках: русском, башкирском, английском и немецком.

По словам директора школы Азата Батыршина, с 5 класса школьники могут изучать турецкий язык в рамках внеурочной деятельности с привлечением к обучению квалифицированных преподавателей и носителей языка. Ученики с 1 по 6 классы изучают предмет «музыка» на билингвальной основе, то есть на русском и башкирском языках, а со второго по шестой классы математику на русском и английском языках.

Радий Хабиров осмотрел учебные кабинеты. Главе Башкортостана рассказали, что оснащение в лингафонных классах не уступает передовым вузам страны. Перед каждым учеником — ноутбук с выходом на глобальную сеть и наушники. Через эти наушники ученик не только связывается со всем классом, но и может связаться лично с учителем и общаться с ним «наедине».

Интернет же дает возможность проводить онлайн-уроки, общаться со сверстниками из других стран.

Все учебные кабинеты оснащены необходимым интерактивным оборудованием.

В школе на сегодняшний день обучается более 1200 учащихся, и что немаловажно, обучение ведется только в одну смену. Во второй половине дня дети могут посещать дополнительные занятия. Среди них — спортивные секции, художественные, музыкальные, танцевальные студии, школьный театр, технические кружки и языковые клубы, а также уроки лидерства, прохождение модулей проекта «Взлетай!».

К примеру, ученики могут заниматься хореографией, сольным и хоровым пением. В школе есть свой продюсерский центр, школа теле-радиожурналистики, ИЗО-студия, фотостудия, студии этнодизайна, плавание, национальная борьба курэш, восточные единоборства, легкая атлетика, лыжи, гимнастика.

В школе также имеются четыре спортивных зала, включая отдельный зал для занятий гимнастикой и ритмикой. Каждый из них оборудован душевыми кабинами и удобными раздевалками.

Специальное, качественное покрытие полов в спортзалах поможет избежать случайных травм во время занятия спортом.

Для начальных классов построен отдельный корпус. У младших и старших классов свои, отдельные столовые, для малышей установлены удобные низкие раковины.

Для учителей создадут все необходимые условия для повышения своего профессионального уровня: участие в тренингах, стратегических и форсайт-сессиях, курсах языковой подготовки в России и за рубежом.

В полилингвальной школе будет развиваться и сотрудничество с ведущими образовательными организациями России и мира. Планируется обмен передовыми образовательными технологиями, прохождение школьниками языковых практик за рубежом.

Радий Хабиров после экскурсии по 44-й школе рассказал, что давно хотел ее посетить. По его словам, она впечатляет своей технической оснащенностью, тем, как здесь организованы учебные кабинеты, само школьное пространство. Именно так должны выглядеть современные школы 21 века, считает он.

Во время встречи с учителями 44 школы глава Башкортостана поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарил за ежедневный и непростой труд и отметил, что именно от учителей зависит судьба молодого поколения. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия в семьях, новых профессиональных достижений и всегда оставаться верными своей профессии.