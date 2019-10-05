Фото: Вести.Ru Житель Стерлитамака, спасший 15 человек, бросил семью и стал бомжом Фото: Вести.Ru

УФА, 5 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Накануне в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» вышла программа о жителе Стерлитамака Тагире Зарипове. 11 лет назад он был героем местных СМИ.

Сейчас мужчина проживает в гараже на окраине Стерлитамака и называет себя бомжом.

Как сообщили в эфире программы, 23 июня 2008 года он спас 15 человек из маршрутного автобуса, потерявшего управление из-за того, что водителю стало плохо.

Однако после того ДТП, когда все знавшие об этой истории считали Тагира героем, в его личной жизни все пошло наперекосяк.

К тому моменту он уже был разведен. Вскоре после той громкой истории Тагир Зарипов оставил квартиру бывшей жене Зульфие и дочкам, которым тогда было 4 года и 6 лет.

В это же время мужчина переехал в Уфу, где пытался как-то устроиться. Летом 2017-го он перенес инфаркт. Сейчас 50-летний Тагир Зарипов живет в гараже — у него ничего нет, и близких людей рядом тоже нет.