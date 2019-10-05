Глава Башкирии поздравил учителей с профессиональным праздником
Глава Башкирии поздравил учителей с профессиональным праздником Фото: сайт Главы РБ
УФА, 5 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил учителей с профессиональным праздником.
Как отметил в своем обращении к учителям Радий Хабиров, этот праздник дорог каждому человеку. От учительского труда зависит судьба не только молодого поколения — мощь и успешность страны. За всеми достижениями общества, государства стоит скромный школьный учитель.
«В школах республики трудятся настоящие мастера — лидеры конкурсов «Учитель года» разных лет, авторы уникальных технологий, наставники победителей олимпиад», — констатировал руководитель республики.Формула учительского успеха проста — талант, помноженный на творчество, любовь к профессии и искреннее желание подарить детям счастье познавать мир.
По мнению Радия Хабирова, все учебные заведения от детского сада до вуза должны стать безопасными и комфортными, современными и инновационными. Сегодня в них создаются условия для успешной учебы, укрепления здоровья, воспитания нравственности, развития способностей и талантов.
«Башкортостан одним из первых открывает сеть полилингвальных школ. Мы запустили более 130 центров «Точка роста», будем развивать кванториумы, предуниверсарии. Наша задача — войти в пятёрку лучших региональных систем образования в стране. Для этого у нас есть всё — умные и талантливые дети, сильные учителя. Профессиональная самоотдача, чуткость и такт каждого учителя, уверен, непременно отзовется благодарностью в детских сердцах, — добавил он. — Особая благодарность за многолетний благородный труд — нашим ветеранам. Ваша жизненная мудрость и опыт помогают научить молодое поколение достойно отвечать на вызовы времени.
Желаю педагогам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых профессиональных достижений и совместных открытий с учениками».