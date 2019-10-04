Фото: Станислав Шахов Эксперты объяснили, зачем расширять экологическое сознание Фото: Станислав Шахов

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

4 октября — Всемирный день защиты животных. Почему экология – это наука про общежитие, и зачем нужно снижать бессмысленное потребление и расширять экологическое сознание объяснила автор и ведущая программы «Все как у зверей» Евгения Тимонова, сообщает «Радио Sputnik» (Москва).По словам Евгении Тимоновой, планета переживала события и хуже, чем сегодняшнее изменение климата. Она отмечает, что человек может сколько угодно истреблять жизнь на определенной территории планеты. Однако, как объясняет натуралист, экологический принцип состоит в том, что жизнь на каком-то участке биосферы уничтожить не выйдет, даже если стараться. Она все равно туда вернется, останется там и будет давать новые формы.

Другое дело, по словам Тимоновой, если эта среда обитания, которую так тщательно очищали от жизни, в результате станет непригодной для обитания самих людей и их вида. В случае, если люди хотят помочь себе выжить, они должны начать с помощи животным, отметила автор программы «Все как у зверей».

Решением вопроса с помощью животных эксперт называет обращение в специальные организации, которые работают над сохранением популяции исчезающих видов: кулика-лопатня, амурского тигра, переднеазиатского леопарда.

Кроме того, натуралист подчеркнула, что нужно в целом расширять экологическое сознание — снижать бессмысленное потребление, участвовать в инициативах по экономии ресурсов, учиться раздельному сбору мусора.