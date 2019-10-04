Уфе необходимо навести порядок в утилизации строительного мусора после сноса зданий - ОНФ

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Башкирии обратились в администрацию Уфы с просьбой навести порядок в вопросах вывоза и утилизации строительного мусора, сообщает пресс-служба организации.

Он образуется в процессе сноса ветхих зданий и сооружений, которым занимается МУП «Служба сноса и расселения». Пока эту сферу не контролируют должным образом, и свалки из строительных отходов появляются повсеместно.

﻿«Отходы после сноса зданий должны направлять на полигон или на переработку для вторичного использования. В любом случае их перемещение должно быть прозрачным и сопровождаться соответствующей документацией. Нужно ввести четкое правовое регулирование обращения со строительными отходами. Эта инициатива вошла в перечень общественных предложений активистов ОНФ руководству республики», – сообщил модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Республике Башкортостан Мурад Шафиков.

По данным космического мониторинга свалок, на территории Уфимской агломерации сконцентрировано более 400 незаконных объектов складирования отходов площадью от 10 кв. метров и более. Большинство из них завалены строительным мусором.

Одна из таких свалок находится в селе Жилино Октябрьского района Уфы. На неогороженную территорию, которая является частной собственностью и расположена в непосредственной близости от жилых домов, свозили строительные отходы без сопроводительной документации. Недовольные таким соседством жители села обратились в региональное отделение ОНФ. После совместного рейда общественников и представителей природоохранной прокуратуры владельца участка привлекли к административной ответственности. Исковые требования рекультивировать земельный участок, которые выдвинуло Уфимское территориальное управление Минэкологии республики, находятся на рассмотрении суда.