Легальность лекарственных средств жители могут проверить с помощью приложения
Легальность лекарственных средств жители могут проверить с помощью приложения Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
Жители республики теперь могут самостоятельно проверить легальность лекарственных средств перечня семи высокозатратных нозологий, находящихся в гражданском обороте, сообщает пресс-служба госкомитета по информатизации Башкортостана.
Лекарства для семи высокозатратных нозологий, которые теперь подлежат обязательной маркировке, — это препараты для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей и рассеянным склерозом. В большинстве случаев это дорогостоящие препараты, которые разрабатываются крупнейшими фармацевтическими предприятиями, имеющими соответствующую лицензию и документы.
Для того чтобы проверить легальность лекарственных препаратов, необходимо скачать на мобильное устройство бесплатное приложение «Честный знак» для Android или для iOS.
Обязательная маркировка лекарственных препаратов семи высокозатратных нозологий (7 ВЗН) вводится на территории России с 1 октября 2019 года. Основной целью внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов является защита населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов. Также приводится перечень зарегистрированных в России и разрешенных к медицинскому применению лекарственных препаратов, используемых для лечения 7 ВЗН.