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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Легальность лекарственных средств жители могут проверить с помощью приложения

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Легальность лекарственных средств жители могут проверить с помощью приложения Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители республики теперь могут самостоятельно проверить легальность лекарственных средств перечня семи высокозатратных нозологий, находящихся в гражданском обороте, сообщает пресс-служба госкомитета по информатизации Башкортостана.

Лекарства для семи высокозатратных нозологий, которые теперь подлежат обязательной маркировке, — это препараты для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей и рассеянным склерозом. В большинстве случаев это дорогостоящие препараты, которые разрабатываются крупнейшими фармацевтическими предприятиями, имеющими соответствующую лицензию и документы.

Для того чтобы проверить легальность лекарственных препаратов, необходимо скачать на мобильное устройство бесплатное приложение «Честный знак» для Android﻿ или для iOS.

Обязательная маркировка лекарственных препаратов семи высокозатратных нозологий (7 ВЗН) вводится на территории России с 1 октября 2019 года. Основной целью внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов является защита населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов. Также приводится перечень зарегистрированных в России и разрешенных к медицинскому применению лекарственных препаратов, используемых для лечения 7 ВЗН.

Теги: лекарственные средства
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