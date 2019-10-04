Фото: Олег Яровиков Клуб «Валдай» узнал об уникальном примере Башкирии; подвиг хлеборобов - итоги недели Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Владимир Путин и Радий Хабиров выступили в международном клубе «Валдай»; в чем конкурентное преимущество Башкортостана; масштабная реорганизация в здравоохранении и большой прогресс в строительстве; как уфимцев шокировали аниме-игрушки, сельчане оказались в долговой яме, а «обманутые дольщики» обратились к Папе Римскому. О главных событиях недели читайте в материале агентства «Башинформ».

Зима близко: готовы на 65%

Дорожные и коммунальные службы республики должны быть незамедлительно готовы к уборке улиц и дорог от снега, заявил 1 октября на совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров. Как выяснилось, степень готовности коммунальных служб к предстоящей зиме составляет 65 процентов. «Тема уборки дворов и улиц от снега очень чувствительная. Это касается безопасности людей. Ею надо очень внимательно заниматься», – сказал Хабиров, отметив, что «республика помогала и будет помогать с приобретением новой коммунальной техники». В этом году дополнительно приобретено 80 единиц спецтехники, однако, по словам главы МинЖКХ, износ парка по-прежнему очень высок, сообщил «Башинформ».

Как заемщики потребкооператива оказались в долговой яме

В редакцию БСТ обратились жители Гафурийского района, ставшие «жертвами финансового обмана». Сообщается, что все они взяли заем в сельскохозяйственном кредитном потребкооперативе «Ихлас». Новоиспеченные пайщики также получили ежедневные начисления процентов за просрочку платежа. В итоге суммы долга выросли в несколько раз. В частности, у пенсионерки Зульфиры Ягафаровой 10 тысяч рублей долга превратились в 190 тысяч. Заем она взяла в «Ихласе» в 2013 году. По договору стала еще и пайщиком. Пока была в больнице, образовалась просрочка платежа. В подобной долговой яме оказались многие. В офисе кооператива в селе Красноусольском телеканалу ничего не пояснили. По мнению экспертов, законность деятельности кооператива необходимо проверить надзорным органам. А пока клиенты «Ихласа» намерены обратиться в Верховный суд.

Добавим, с 1 октября выдавать займы под залог недвижимости или ипотечные займы смогут только профессиональные кредиторы: банки, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные КПК.

«Чтобы наши города уже сегодня были более красивыми»

3 октября министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев ознакомился в Башкирии с реализацией нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает «Башинформ». В частности, министр вместе с главой республики Радием Хабировым ознакомился с работой многопрофильного холдинга «Автопласт», выпускающего перспективные строительные материалы. В Нефтекамске Радий Хабиров и Владимир Якушев прошлись по аллее «Тропа здоровья», открытой после реконструкции, и посадили деревья-крупномеры на новой аллее вокруг озера Светлое. «Хочется, чтобы наши города уже сегодня были более красивыми», — отметил Хабиров. Он также рассказал Владимиру Якушеву, что в республике планируют объединить программы по комплексному ремонту подъездов и благоустройству дворов. Министр одобрил это начинание.

В Уфе глава Минстроя вместе с Радием Хабировым осмотрели застройку микрорайона «Кузнецовский Затон» и остались довольны увиденным. По мнению Владимира Якушева, в Башкирии есть существенный прогресс в строительстве и облике городов. «Изменения налицо», — подчеркнул он.

В Уфе «обманутые дольщики» написали письмо Папе Римскому

На такой поступок людей подтолкнуло отношение застройщика Валерия Мансурова, который руководит компанией СУ-10, узнал телеканал «Вся Уфа». Сообщается, что все жалобы дольщиков остались без ответа, а при общении застройщик им сообщил, что они «никого не боятся, и можно писать хоть Папе Римскому». Уфимцы прислушались к совету и составили письмо понтифику в надежде, что глава католической церкви сможет им помочь. По словам дольщиков ЖК «Лимонарий», они должны были получить свои квартиры ещё в 2017 году. Однако дом на улице Менделеева до сих пор не сдан, отмечают на телеканале.

О подвиге хлеборобов

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил правительству России расширить масштабы программы «Обновление парка техники 2.0», сообщает «Башинформ». Выступая 2 октября на заседании кабмина РФ, он отметил эффективность проекта Росагролизинга. Благодаря этой форме поддержки башкирские аграрии приобрели техники на 500 млн рублей. Всего АПК Башкирии приобрел сельхозтехнику на 4,5 млрд рублей. Однако этого мало. «Нам не хватает 1200 зерноуборочных комбайнов, 3 тысячи высокопроизводительных тракторов», — сказал Хабиров. Он также рассказал о трудностях в работе аграриев. Весной в республике погибли 170 тыс. га посевов, 585 предприятий потеряли более 865 млн рублей. Уборка также проходит в сложных погодных условиях. «Особенно трудно пришлось хлеборобам на севере республики. Это самая тяжёлая страда за последние лет 10», — написал Хабиров в соцсетях. «Глядя на условия, в которых эти ребята трудятся — понимаешь, что место подвигу есть в любой работе», — подчеркнул глава региона. Убрано 94% площадей зерновых и зернобобовых, намолот составил свыше 3 млн тонн.

И вновь настал «счастливый час»

С 1 октября в Уфе владельцы карты «Алга» в течение часа могут без переплат пересаживаться с автобусов «Башавтотранса» на электротранспорт и пригородные электрички. Стоимость второй и последующих поездок в течение 60 минут будет нулевой. Новый часовой тариф введен на автобусах «Башавтотранса» с 1 сентября по всему региону. Как узнал «Башинформ», уже зафиксированы случаи, когда люди, оплатив один раз проезд, произвели четыре пересадки, сэкономив при этом до 60 рублей. В перспективе к этой системе оплаты проезда будут подключены и частные перевозчики.

Клуб «Валдай» узнал об уникальном примере Башкортостана

1 октября в Сочи Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в специальной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Его выступление было посвящено традициям добрососедства различных народов и религий в регионе, сообщил «Башинформ». «Башкортостан является уникальным примером того, как в современном мире дружно и мирно живут разные национальности и конфессии», — заявил Хабиров. 67% проживающих из 4 млн жителей в республике — это мусульмане. Примерно 36% — русские, почти 30% — башкиры, 24% — татары. И ещё несколько крупных этносов.

Радий Хабиров рассказал, что в Башкирии национальности и конфессии настолько глубоко переплелись, что мусульмане отмечают Пасху и Рождество, а православные — Курбан-байрам и Ураза-байрам. Каждый третий брак в республике — смешанный, и такой интересный опыт сложно найти в других регионах, сообщил Хабиров. Он отметил, что глубокое проникновение культур, религий и национальностей друг в друга – «наше самое главное богатство и большое конкурентное преимущество, которым мы можем поделиться». На итоговой сессии Валдайского клуба выступил президент РФ Владимир Путин. Он, в частности, подчеркнул, что Россия «органично впитала многие традиции и культуры, сберегла их своеобразие, уникальность и при этом сохранила единство живущих в ней народов». «Думаем, что этот наш опыт может быть полезен многим нашим партнёрам», — заявил глава государства.

Фельдшерам «скорой» недоплачивают сверхурочные

Как узнал «Башинформ», Гострудинспекция республики проверила соблюдение трудовых прав в подразделениях скорой помощи и выяснила, что типичной стала ситуация, когда фельдшер скорой помощи отрабатывает свою смену и чужую, но при этом оплата ему производится в одинарном размере. То же самое наблюдается по сверхурочной работе, рассказали инспекторы. В частности, такие нарушения выявлены в Ишимбайской и Раевской центральных районных больницах.

Также стало известно, что 18 учреждений здравоохранения республики подвергнутся масштабной реорганизации — стационары присоединят друг к другу. Реорганизация направлена на повышение качества и доступности медпомощи и снижение административных расходов, пояснили в Минздраве РБ.

В Уфу приедут звезды баскетбола

Глава Башкортостана Радий Хабиров и министр юстиции РФ, председатель Наблюдательного совета АСБ Александр Коновалов подписали соглашение о проведении в Уфе Матча звезд Ассоциации студенческого баскетбола-2020. Мероприятие пройдет 1 февраля в «Уфа-Арене», уточняет «Башинформ».

«Мы дали бой смерти»

В Башкирии за восемь месяцев на 13% снизилось количество погибших на воде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили на оперативном совещании, которое провел Глава республики Радий Хабиров. На водных объектах погиб 51 человек, в том числе семь детей. Основными причинами несчастных случаев стали купание в необорудованных местах и алкогольное опьянение. Для снижения смертности на воде в этом году было открыто 79 оборудованных пляжей. В числе других профилактических мер называлось выставление временных спасательных постов, проведение рейдов и привлечение к административной ответственности за употребление спиртных напитков в местах массового отдыха на воде, сообщил «Башинформ». Также стало известно, что психологам Системы-112 в этом году удалось предотвратить 245 суицидальных попыток.

«Мы вместе с вами занимаемся большой государственной задачей, которая называется «народосбережение». Сберегаем жизни людей, которые проживают в нашей республике. Иными словами, мы, прежде всего в рамках национальных проектов президента Владимира Путина, дали бой смерти. И много где победили», – резюмировал Радий Хабиров.

Недетские игрушки в детском магазине

В одном из торговых центров Уфы в детском отделе горожан шокировали совсем недетские игрушки — куклы в откровенных нарядах. Это товары для любителей аниме, пояснили в ГТРК «Башкортостан». Фото из отдела аниме-атрибутики с его яркими игрушками, который расположился между другими «детскими» магазинами, прислали «Вестям» неравнодушные уфимцы. Отмечается, что сами японские мультфильмы нередко пестрят откровенными сценами и носят явный сексуальный подтекст, поэтому возрастной ценз имеют как минимум «16+». Здесь же полуобнажённые статуэтки свободно стоят на витринах магазина. В адрес администрации торгового центра уже начали поступать обращения с просьбой разобраться с арендатором. Но убрать с видного места куклы или повесить табличку о возрастном цензе магазин не торопится. Оказалось, ни Роскомнадзор, ни Роспотребнадзор повлиять на эту ситуацию не могут. О влиянии таких «игрушек» на сознание детей остаётся только догадываться, посетовали на телеканале.