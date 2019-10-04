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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Газпром трансгаз Уфа» стал призером конкурса инновационной активности дочерних сообществ

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

4 октября в рамках IX Петербургского международного газового форума состоялось награждение победителей ежегодного конкурса, проводимого среди дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» в области рационализаторской и изобретательской деятельности. ООО «Газпром трансгаз Уфа» удостоено третьего места за рационализаторскую деятельность среди порядка 50 организаций.

Награду генеральному директору Общества Шамилю Шарипову на заседании научно-технического совета компании вручил заместитель председателя правления — начальник департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин.

Победители конкурса определяются по 10 показателям, предусматривающим все основные аспекты интеллектуальной деятельности, в том числе творческую активность персонала в создании объектов интеллектуальной собственности, их ценность для компании за счет успешной коммерциализации и эффективного использования на производстве. В 2018 году в Обществе на рассмотрение было представлено около 800 рационализаторских предложений, порядка 280 из них – с экономическим эффектом на сумму 50 млн рублей. К слову, авторами разработок стали 770 человек, а это значит, что каждый шестой работник «Газпром трансгаз Уфа» является рационализатором.

ООО «Газпром трансгаз Уфа» – неоднократный призер и победитель корпоративного конкурса. Такой результат стал возможен благодаря планомерной организационной и методической работе, проводимой в Обществе. Для этого ежегодно реализуется комплекс из 12 мероприятий, направленных на повышение динамики и качества инновационных разработок. К примеру, проводится конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель ООО «Газпром трансгаз Уфа». С целью мотивации работников к реализации своих знаний продолжила реализацию система «Кафетерий», позволяющая победителям состязания воспользоваться определенными льготами.

Создана электронно-обучающая система «Путеводитель изобретателей», предназначенная для координации мышления при реализации технических идей любой сложности. Используются программные продукты, позволяющие автоматизировать создание обязательных приложений к предложениям и их согласование. Особое внимание уделяется накоплению интеллектуального капитала путем оформления патентов на созданные технологии и разработки.

Теги: Газпром трансгаз Уфа
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