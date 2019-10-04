Квитанции за отопление по новой схеме жители Башкирии начнут получать с 7 октября

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Квитанции на оплату отопления и горячей воды по новой схеме «1/8» жители Башкирии, перешедшие на прямые договоры, начнут получать с 7 октября. Информация о сроках доставления квитанций за сентябрь опубликована на сайте ресурсоснабжающей организации ООО «БашРТС».

При этом отмечается, что срок оплаты данных квитанций продлен до 25 октября.

«Если платеж поступит позже, то данная оплата будет зафиксирована в квитанции в следующем месяце», — говорится в сообщении.

В организации рекомендуют своевременно передавать показания индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения — один раз в месяц любым удобным способом:

— при оплате платёжного документа через банки-партнеры и терминалы;

— в личном кабинете клиента после регистрации и подключения лицевого счета;

— на официальном сайте ООО «БашРТС» во вкладке «Передача показаний ГВС без регистрации», заполнив обязательные поля: номер лицевого счета, ФИО собственника, адрес, показания;

— по телефону центра обработки обращений БашРТС: 8-800-511-30-15 (пн-пт с 8.00 до 20.00, сб с 9.00 до 18.00);

— по электронной почте: bashrts_tsp@bgkrb.ru;

— в центрах обслуживания клиентов во всех городах присутствия (полный перечень адресов), заполнив бланк и опустив в специальный ящик.

С отопительного сезона 2019-2020 годов для жителей Башкирии изменился способ оплаты коммунальной услуги по отоплению с равномерного в течение года (1/12) на оплату в отопительный период (1/8).

При такой схеме жители будут осуществлять платежи за фактически потребленную тепловую энергию исходя из показаний общедомовых приборов учета (в домах без них — по нормативам). Соответственно, размер платы за отопление в квитанции будет меняться — в зимний период она «подрастет», а в летний период плата за отопление начисляться не будет.

Поэтому в целом, по итогам года, переход на другую схему оплаты не повлечет роста счетов. Кроме того, по итогам отопительного периода не будет каких-либо перерасчетов, которые вызывали раньше много вопросов.