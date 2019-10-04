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В Уфе вплотную занялись брошенными автомобилями

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе вплотную занялись брошенными автомобилями Фото: Ксения Калинина

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе активизировали работу по выявлению брошенных автомобилей. Специально созданная комиссия обследует территории Уфы на предмет выявления брошенных, бесхозяйных транспортных средств, сообщает пресс-служба мэрии города.

Первое комиссионное обследование прошло на территории Октябрьского района Уфы 2 и 3 октября. В ходе рейдов выявили 113 бесхозных и разукомплектованных автомобилей. По итогам работы комиссии 41 машину добровольно переместили хозяева, 22 транспортных средства остались без подтверждения признаков бесхозяйных, а на 50 автомобилях разместили уведомления владельцам о добровольном перемещении в течение 10 дней.

После размещения информации о брошенном, бесхозяйном транспортном средстве на официальном сайте, у владельца есть возможность в течение 15 дней переместить автомобиль в предназначенное для него место. Если владелец автомобиля этого не сделал, комиссия повторно обследует брошенный автомобиль, зафиксирует его местонахождение и администрация принудительно переместит транспортное средство на стоянку для хранения. Информация об этом вновь будет размещена на сайте.

Сегодня, 4 октября, комиссия работала в Дёмском районе Уфы. На 23 автомобилях разместили уведомления о добровольном перемещении. Следующий рейд состоится на территории Советского района столицы.

Членами комиссии, в состав которой вошли сотрудники управлений коммунального хозяйства и благоустройства, жилищного хозяйства, администраций районов и города, других уполномоченных лиц, проводится обязательная фото-фиксация уведомления, а владельцу отправляется заказное письмо с требованием перемещения транспортного средства.

В пресс-службе мэрии отметили, что выявление и признание бесхозяйными брошенных автомобилей направлено на улучшение внешнего и архитектурного облика города, исключение помех уборке территорий, а также исключению потенциальной террористической угрозы.

Теги: автотранспорт, брошенные автомобили, облик города
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