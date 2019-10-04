Фото: Уфимский городской планетарий В День астрономии на площади перед Уфимским планетарием организуют наблюдение в телескопы Фото: Уфимский городской планетарий

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Завтра, 5 октября, во всем мире будет отмечаться День астрономии. Цель праздника — приобщить широкую публику к астрономии, собрать вместе всех любознательных, кому интересно звездное небо над головой, кто жаждет посмотреть в телескоп на звезды, Луну и планеты. В этот день профессионалы и любители астрономии многих стран мира устанавливают переносные телескопы на площадях, улицах, в парках и устраивают массовые показы неба. Так как самым впечатляющим объектом для наблюдения в телескоп является Луна, дата праздника является «плавающей» и приурочена к наиболее удобным условиям для массового наблюдения Луны.

Традиционно к празднику присоединится и Уфимский городской планетарий. 5 октября на площади перед планетарием будут установлены переносные телескопы и организовано бесплатное наблюдение за небесными светилами.

«Днем с 12 до 14 часов уфимцы смогут посмотреть на Солнце в специальный солнечный телескоп Coronado SolarMax II 90, который позволяет увидеть на поверхности Солнца не только пятна, но и такие явления, как вспышки, нити и протуберанцы на краю солнечного диска, — рассказали в пресс-службе планетария. — Вечерние наблюдения за Луной начнутся в 19.30. Будем надеяться, что погода не подведет, небо будет ясным и уфимцы в окуляр телескопа своими глазами увидят лунные кратеры и горы, отбрасывающие четкие тени, и темные пятна безводных лунных морей».

В этот же день в 18 часов в звездном зале состоится лекция «Соприкосновение с космосом» с демонстрацией полнокупольной программы «Космическая викторина». Своими знаниями о космосе поделится действительный член Федерации космонавтики России Алексей Алликас. Он расскажет школьникам, мечтающим о космосе, как реализовать свои интересы.