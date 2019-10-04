Журналисты Башкортостана могут принять участие в конкурсе на премию Рустама Минниханова

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» ведет прием и публикует конкурсные работы на премию председателя группы Рустама Минниханова в 2019 году. Призовой фонд премии составляет 500 000 рублей.

Национальная премия будет присуждаться за лучшую работу – очерк, статью (не менее 12 страниц Times New Roman, 12 шрифт), репортаж, теле/ радио передача, фильм (хронометраж не менее 12 минут), в которой подчеркивается духовность ислама, веротерпимость, нацеленность на мир и справедливость. Формат принимаемых работ: текстовые материалы принимаются в формате word. Фотографии и иллюстрации принимаются в форматах jpeg, png, gif, ширина должна быть не более 1000 пикселей. Видео принимаются в виде ссылки на материал на сервисе YouTube. Аудио — в виде аудиофайла (прикреплённым файлом или ссылкой для скачивания) в формате mp3 объемом не более 15 Мб. Работы от участников принимаются только по одному разу. Не играет роли, когда были опубликованы работы.

Помимо самой работы в заявке необходимо указать ФИО автора, место работы (участие могут принимать и фрилансеры) и контактные данные (электронный адрес и телефон). На момент подачи заявки работы уже должны быть опубликованы или продемонстрированы широкой публике. Заявки на участие можно присылать по электронной почте по адресу: award@russia-islworld.ru до 15 ноября 2019 года.