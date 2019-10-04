Фото: Олег Яровиков В Башкирии закон о штрафах за парковку на газонах показал свою эффективность - эксперты Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Республиканский закон о штрафах за парковку на газонах показал свою эффективность и пересматриваться не будет. Об этом заявил спикер парламента республики Константин Толкачев на круглом столе с приглашением представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций, административных комиссий.

«С момента вступления закона в силу к ответственности привлечено около 20 тысяч нарушителей. При этом пик пришелся на апрель – июнь. – отметил Константин Толкачев. – В последние месяцы наблюдается тенденция к снижению числа нарушений, что свидетельствует об эффективности нормы, ее профилактическом воздействии. Люди знают об установленной ответственности, нарушают меньше. Закон в целом работает, адекватно воспринимается гражданами. За все время его исполнения поступило всего несколько десятков жалоб. Среди нарушителей доминируют физические лица. Норма не оказала негативного воздействия на каршеринговый бизнес».

Участники круглого стола подчеркнули, что штрафы за парковку на газонах оказались более актуальны для крупных городов, чем для сельской местности. На Уфу, Стерлитамак приходится основная часть нарушений.

«Это связано с различием городской и сельской инфраструктуры. В деревнях зачастую сложно определить, что является газоном, а что нет, поскольку бордюры, как и асфальтовое покрытие нередко отсутствуют, – прокомментировал Константин Толкачев. – Озвучивались инициативы предоставить органам местного самоуправления возможность самостоятельно определять в правилах благоустройства, что является газоном».

По мнению экспертов, при всей эффективности закона практика его реализации обозначила ряд сложностей. Среди них, например, проблема взыскания штрафов, связанная с тем, что со штрафами административных комиссий судебные приставы зачастую работают по остаточному принципу. Вызывает также вопросы реализация нормы об ответственности в зимний период.

«Практика исполнения закона ближайшей зимой должна показать, имеются ли с этим действительно какие-то сложности, – отметил спикер парламента. – Кроме того, звучат предложения ввести ответственность за парковку не только на озелененных территориях, но и на территориях, предназначенных для озеленения – речь идет о выезженных машинами газонах. Соответствующие нормы есть в законодательстве некоторых других регионов. Государственное Собрание тщательно изучит эти и другие предложения, даст им оценку. Мы еще не раз вернемся к этой теме».