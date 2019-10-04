В Башкирии выявлено опасное заболевание КРС, завезенного из стан Евросоюза

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии специалисты Испытательного центра ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» выявили животных, которые оказались носителями опасных карантинных заболеваний.

Признаки заболеваний были обнаружены в ходе лабораторных исследований биологического материала у завезенных в регион молодых телочек до первого отела — нетелей голштино-фризской породы.

По данным ведомства, всего за 9 месяцев этого года в республику из стран Евросоюза — Германии, Дании, Венгрии, Чехии было ввезено 2562 голов крупного рогатого скота. По результатам 17025 исследований, проведенных в тридцатидневный срок, выявлено 11 носителей паратуберкулеза, 5 — вирусной диареи, 2 — инфекционного ринотрахеита. У 772 голов скота были обнаружены антитела к хламидиозу.

«Все животные, носители опасных карантинных болезней, были своевременно изолированы и излечены», — прокомментировал информацию пресс-секретарь Башкирского референтного центра Россельхознадзора Альберт Хисамутдинов. Представитель ведомства также отметил, что большинство этих заболеваний представляют опасность и для человека.