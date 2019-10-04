Врио ректора УГАТУ Сергей Новиков стал участником Международного газового форума

Фото: Пресс-центр УГАТУ

Фото: Пресс-центр УГАТУ

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

В Петербурге завершает работу IX международный газовый форум. Его главная тема – развитие рынка газомоторного топлива России, социальная политика энергогигантов, а также вопросы поиска компетентных кадров, автоматизация отрасли и экология. Решения, принятые лидерами индустрии по итогам дискуссий, напрямую влияют на формирование глобального газового рынка.

Участниками встреч и дискуссий стали топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители инновационных центров и проектных институтов страны, эксперты, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов. Концентрация на одной площадке представителей органов государственной власти, ключевых игроков международного и российского бизнес-сообществ и представителей научно-исследовательских структур и проектных институтов позволяет во всестороннем диалоге обсуждать мировые тенденции и государственную политику в газовой отрасли, приоритетные проекты и многие другие актуальные темы.

Врио ректора Сергей Новиков встретился с руководителями ведущих российских компаний – управляющим директором ПАО «ОДК-УМПО» Евгением Семивеличенко, генеральным конструктором-директором Опытно-конструкторского бюро имени А.Люльки д.т.н., профессором Евгением Марчуковым, управляющим директором-генеральным конструктором чл.корр. РАН, профессором Александром Иноземцевым, генеральным директором ООО «ТЭР-Сервис» Сергеем Мильто и генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамилем Шариповым. В центре обсуждения были вопросы взаимодействия в области научных исследований и разработки новой техники, а также подготовки специалистов в сфере высоких технологий.

Форум организован при поддержке Министерства промышленности и торговли.