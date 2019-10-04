Фото: стоп-кадр видео | Видео: ГТРК «Башкортостан» В Башкирии очевидцы сняли на видео поедающего желуди медведя Фото: стоп-кадр видео | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии около проезжей части разгуливал медведь. Очевидцы сняли хищника на мобильный телефон и поделились записью с ГТРК «Башкортостан». На видео косолапый, не замечая людей, роется в земле и, видимо, поедает желуди.

«Жаль, с собой даже куска хлеба нет! Голодный, наверное», — сказал автор ролика, добавив, что дикий зверь устрашающе рычит.

Неспешно гуляющий мишка привлек внимание около десяти человек, и заставил остановиться несколько машин.