Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.13 ↓

EUR 71.29 ↑

4 октября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии очевидцы сняли на видео поедающего желуди медведя

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео | Видео: ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии очевидцы сняли на видео поедающего желуди медведя Фото: стоп-кадр видео | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии около проезжей части разгуливал медведь. Очевидцы сняли хищника на мобильный телефон и поделились записью с ГТРК «Башкортостан». На видео косолапый, не замечая людей, роется в земле и, видимо, поедает желуди.

«Жаль, с собой даже куска хлеба нет! Голодный, наверное»,  —  сказал автор ролика, добавив, что дикий зверь устрашающе рычит.

Неспешно гуляющий мишка привлек внимание около десяти человек, и заставил остановиться несколько машин.

Теги: животные
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии молодую девушку, погибшую в страшном ДТП, похоронят в свадебном платье
В Башкирии молодую девушку, погибшую в страшном ДТП, похоронят в свадебном платье. Как сообщало агентство, 24-летняя жительница Салавата погибла в авар
Деньги, похищенные Луизой Хайруллиной из банка, вернуть не удастся - МВД
Деньги, похищенные Луизой Хайруллиной из банка в городе Салавате, в полном объеме вернуть не удастся. Как сообщил на брифинге в пресс-центре МВД Башкири
В Башкирии охотникам выдали лицензии на добычу 70 лосей и 156 косуль
Сегодня в Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан прошел розыгрыш квот на отстрел лосей и косуль в районах республики. Предсе
В Башкирии молодых людей обвиняют в покушении на убийство двоих человек
В Башкирии возбуждены уголовные дела в отношении двоих жителей Хайбуллинского района 22 и 20 лет. Они подозреваются в покушении на убийство двух человек
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть