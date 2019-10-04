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Энергетики БГК зарыбили Кармановское водохранилище

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

27 сентября Башкирская генерирующая компания провела зарыбление водохранилища, служащего для охлаждения циркуляционных вод Кармановской ГРЭС.

По заказу энергетиков местный рыбхоз выпустил в водоём почти две с половиной тонны подросшей молоди белого амура и толстолобика — всего более 45 тысяч рыбёшек со средним штучным весом не менее 50 граммов. Процедура зарыбления прошла под наблюдением руководителя Нефтекамского территориального комитета министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан Лилии Кондовой, специалистов Кармановской ГРЭС и представителей СМИ.

В этом году затраты Кармановской ГРЭС на закупку мальков составили 900 тысяч рублей. Поставщик отбирался путём проведения закупочных процедур. Победителем стало ООО «Кармановский рыбхоз».

Энергетики проводят зарыбление Кармановского водохранилища ежегодно на протяжении более 15 лет. Целью зарыбления является соблюдение требований природоохранного законодательства, воспроизводство рыбных запасов Кармановского водохранилища и поддержание высоких технико-экономических показателей электростанции за счёт предотвращения зарастаемости водоёма. Растительноядные рыбы поедают водоросли и помогают регулировать естественный биологический баланс в водохранилище. Известно, что белый амур питается жёсткой травой, для прироста 1 кг своего веса он поедает до 80 кг растительности, пища толстолобиков — одноклеточные водоросли, от которых вода «цветёт».

Биологическая очистка воды растительноядными рыбами даёт положительный эффект. Многолетние исследования, проводимые на водохранилище, показали, что водоём-охладитель является одним из чистейших водоёмов в регионе как в химическом, так и в биологическом плане.

Теги: Башкирская генерирующая компания, водохранилище
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