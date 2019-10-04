Почти 40% всех обращений в Центр детского и диетического питания Уфы касаются холодной еды

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Почти 40% всех обращений в Центр детского и диетического питания касаются того, что еда в школьных столовых подаётся холодной. Об этом в ходе круглого стола «Чем кормят детей в детских садах и школах?», организованного «Электрогазетой», заявила директор Центра детского и диетического питания Марина Асфандиярова.

«Действительно, большая часть жалоб в наш Центр, это около 40%, касаются холодной еды. Мы эту проблему признаем и отрабатываем», — признала руководитель учреждения, отвечая на претензии родителей, приглашенных на круглый стол.

Уже сейчас, по ее словам, закупается новое оборудование, которое позволяет сохранять еду теплой продолжительное время.

Проблема эта систематическая и во многом связана с тем, что во многих школах практикуется предварительное накрытие. Иначе дети попросту не успевают поесть во время коротких перемен, а длинных сейчас во многих школах нет из-за пятидневки и двухсменности. Для школьников начального звена предварительное накрытие и вовсе предусмотрено нормами СанПина, говорят в свое оправдание кухонные работники.

Много обращений поступают ЦДДП и по поводу существующего меню. В частности, некоторых родителей не устраивает то, что в рационе школьников присутствуют сосиски и сахар.

«По поводу колбасных изделий мнения сильно разнятся, — отмечает Марина Асфандиярова. — Есть дети, которые очень любят сосиски, но мы готовы выслушивать ваше мнение и голосовать. Что касается сахара, то я вас уверяю избыточного использования ни соли, ни сахара в детском питании нет, потому что нормы очень маленькие, а специй вообще нет».

Свое мнение по поводу сосисок в меню школьного питания озвучила и начальник управления образования Уфы Елена Хаффазова. Если те же сосиски прошли госрегистрацию и имеют безопасную для детей рецептуру, то почему бы их не включить в рацион питания один раз в неделю, считает представитель мэрии.

«Меню, которые сегодня у нас сформировано не железобетонное, — обратилась к присутствующим руководитель ЦДДП. — Все обсуждаемо и работа над ним продолжается, в том числе с учетом мнения родительского сообщества. И даже если родители составят свое меню, мы обязаны будем обратиться к специалистам по питанию за их экспертным мнением. То есть мнений очень много, но нам нужно приходить к такому рациону, который был бы правильным с точки зрения СанПинов, но в то же время всем нравился. Это очень сложная задача».