В БГПУ им. М. Акмуллы отпраздновали День учителя

Фото: пресс-служба БГПУ им. М. Акмуллы





















Фото: пресс-служба БГПУ им. М. Акмуллы

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

2 октября 2019 г. в Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова прошло торжественное мероприятие «Спасибо, учитель!», посвященное предстоящему профессиональному празднику педагогов.

В нем приняли участие преподаватели, сотрудники и ветераны Башкирского государственного педагогического университета, и.о. министра образования РБ А.В. Хажин, директора школ и средних профессиональных учебных заведений, руководители муниципальных отделов образования, ректоры уфимских вузов.

В начале праздника гостей поздравил с Днем учителя ректор БГПУ им. М. Акмуллы Салават Сагитов.

«Глубоко убежден, что каждый, сидящий сегодня в зале, помнит своего учителя. Будь то первый учитель в школе или университете, который сделал из тебя человека. Или это те люди, которые по жизни ведут нас, помогают, один совет которых стоит многого. Учитель – это такое дорогое слово, дорогое явление. Это такие дорогие для нас люди, которых мы называем «Уҡытыусы»! Мы безмерно благодарны всем тем, кто сегодня на этом поприще готовит будущее, отдает всего себя тому, чтобы у республики это будущее было», — отметил Салават Сагитов .

«Педагогический университет вносил и вносит большой вклад в выстраивание системы образования республики и соседних регионов. БГПУ им. М. Акмуллы – один из лучших педагогических вузов Российской Федерации. Перед нами стоит амбициозная задача – войти в пятерку лучших систем образования России. И это абсолютно нам по плечу», — выступил с приветственным словом и.о. министра образования РБ Айбулат Хажин .

Церемония награждения в честь Дня учителя началась с оглашения ректором приказа министерства науки и высшего образования РФ. К ведомственным наградам федерального министерства были пердсатвлены 7 работников БГПУ им. М. Акмуллы: пятерым было присвоено звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» и двое – награждены Почётной грамотой министерства науки и высшего образования РФ.

Почётный академик Академии Наук РБ, доктор педагогических наук, третий ректор Башкирского государственного педагогического института Эдуард Хамитов был награжден юбилейной медалью «100 лет образования Республики Башкортостан».

Далее сотрудникам университета были вручены Почетные грамоты министерства образования РБ, медаль В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям» и награды университетского конкурса «Преподаватель года».

Идя в ногу со временем, БГПУ разрабатывает и реализует инновационные проекты. Для расширения этих возможностей были подписаны соглашения о сотрудничестве. Первое заключили ректор БГПУ Салават Сагитов и заместитель управляющего Башкирским отделением «Сбербанка» Азамат Салихов. Это соглашение касается подготовки специалистов высшего и послевузовского образования, проведения прикладных научных исследований и интеграции материально-технического потенциала.

Второе соглашение о взаимном сотрудничестве было заключено с футбольным клубом «Уфа». Уже 30 лет БГПУ выпускает специалистов в области физической культуры и спорта, готовит чемпионов, победителей, тренеров по различным видам спорта и тесно сотрудничает со столичным футбольным клубом. Цель дальнейшей совместной работы — взаимодействие в развитии юношеского спорта в Уфе в части поддержки футбола и спорта в целом, организация практики студентов и проведение совместной практической работы.

«Одна из наших главных задач – открытие специальности «тренер по футболу» на базе факультета физической культуры и подготовка проекта по повышению квалификации действующих тренеров. Надеемся, что наше сотрудничество, начавшееся несколько лет назад, будет давать самые качественные плоды», — прокомментировал подписанное соглашение президент ФК «Уфа» Марат Магадеев .

Украсили праздник выступления творческих коллективов БГПУ им. М. Акмуллы и артистов Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова.