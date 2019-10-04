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4 октября температура воздуха в Башкирии прогреется до 20 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

4 октября температура воздуха в Башкирии прогреется до 20 градусов Фото: Валерий Шахов

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

4 октября в республике ожидается теплая погода с переменной облачностью, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

По данным Башгидромета, температура воздуха ночью +7, +12°, по юго-востоку до +2°, днем воздух прогреется до +15, +20°.

На отдельных участках автодорог ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.

Теги: погода
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