4 октября температура воздуха в Башкирии прогреется до 20 градусов
4 октября температура воздуха в Башкирии прогреется до 20 градусов Фото: Валерий Шахов
УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
4 октября в республике ожидается теплая погода с переменной облачностью, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.
По данным Башгидромета, температура воздуха ночью +7, +12°, по юго-востоку до +2°, днем воздух прогреется до +15, +20°.
На отдельных участках автодорог ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.