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В Уфе близятся к завершению работы по берегоукреплению реки Белой

ОБЩЕСТВО
Фото: мэрия г. Уфы

В Уфе близятся к завершению работы по берегоукреплению реки Белой Фото: мэрия г. Уфы

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Строительные работы по реконструкции набережной реки Белой близятся к завершению. Это один из самых крупных инфраструктурных проектов последних лет в Уфе.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, на сегодняшний день строительные работы на участке от железнодорожного до автомобильных мостов завершены, продолжается благоустройство. Ведется работа по сдаче объектов в эксплуатацию и оформлению соответствующих документов.

«Наводятся последние штрихи по благоустройству участка от железнодорожного моста до спортивного комплекса «Юность». Территория открыта для посещения. Уфимцы и гости города могут увидеть и оценить появившиеся прогулочные зоны с тротуарами, амфитеатром, беговыми и велодорожками, газонами и так далее. Советую прогуляться вечером, когда включается подсветка оригинальных столбов освещения, скамеек. После завершения реконструкции, набережная, безусловно, станет одной из достопримечательностей Уфы и местом для отдыха горожан и гостей столицы республики», – отметил директор башкирского филиала АО «Гидроремонт ВКК» ПАО «РусГидро» Арсений Муртазин.

Напомним, благоустройство набережной проходило в 60-70-е годы прошлого века. Берег тогда был укреплен от оползней, проложены асфальтированные дорожки со смотровыми площадками от бассейна «Юность» до Монумента Дружбы. Двухполосная автодорога продолжалась до железнодорожного моста, заканчиваясь ниже Мусульманского кладбища. В то же время на набережной появился и Монумент Дружбы. Его торжественное открытие состоялось 7 августа 1965 года. В те годы планировалось более масштабное строительство. Дорога по набережной должна была начинаться от Пугачевской улицы, проходить через Монумент и далее соединять северный Черниковск с южной частью города. Однако строительство отложили на неопределенный срок.

Реконструкция объекта началась с 2014 года. Создание набережной общей протяженностью почти 5 км включает в себя строительство гидротехнических сооружений и автодороги, а также благоустройство территории.

Теги: набережная Белой, город, благоустройство
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