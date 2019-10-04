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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Предложения Башкирии по обеспечению лекарствами будут учтены в федеральном бюджете

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Предложения Республики Башкортостан по своевременному обеспечению лекарствами отдельных категорий граждан будут учтены в федеральном законе о федеральном бюджете на трехлетний период. Об этом заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова.

Сенатор приняла участие в совещании по вопросу возможности распределения и доведения субъектам РФ бюджетных ассигнований на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами на очередной финансовый год и плановый период. Лилия Гумерова напомнила, что в мае 2019 года на заседании Совета Федерации она подняла проблему своевременного обеспечения необходимыми лекарствами федеральных льготников, имеющих инвалидность.

«Я на примере Республики Башкортостан вместе с профильными министерствами региона, родителями, экспертами проанализировала этот вопрос. Выяснилось, что по действующему законодательству необходимые средства на лекарства для этой категории граждан поступают в бюджеты регионов в январе. Однако из-за длительных закупочных процедур сами препараты остро нуждающиеся в них граждане получают только в апреле — мае, что недопустимо», — пояснила парламентарий.

Лилия Гумерова отметила, что было внесено предложение о соответствующих изменениях в федеральный бюджет на очередной финансовый год и плановый – трехлетний период. Это предложение было поддержано председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По ее поручению этот крайне чувствительный для граждан и регионов вопрос был рассмотрен комитетами СФ по бюджету и финансовым рынкам и по социальной политике, с участием представителей федеральных министерств и ведомств. Предложения Республики Башкортостан по этому вопросу поддержаны и будут учтены в проекте федерального бюджета.

«Заблаговременно включенные в бюджет и своевременно направленные в регионы необходимые средства позволят бесперебойно обеспечивать федеральных льготников необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями, а детей-инвалидов – и специализированными продуктами питания», — заключила законодатель.

Теги: лекарства, Лилия Гумерова
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